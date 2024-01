Cómo calificaron los dirigentes sanjuaninos al mes de gestión de Javier Milei

José Peluc - diputado nacional de La Libertad Avanza: 10

Uno de los máximos referentes del espacio oficialista a nivel nacional en San Juan destacó al jefe de Estado. Principalmente, por animarse a plantear y poner en agenda los temas que eran necesarios cambiar en Argentina.

Walberto Allende - diputado nacional de Unión por la Patria

Es difícil puntualizar, lleva muy poquito tiempo. Por lo pronto, las medidas involucran un pérdida del salario impresionante. Sobre el DNU y la ley ómnibus, debería haber buscado consenso. Ahora hay una conmoción en lo económico y en lo político. Ha pretendido modificar temas que no tienen nada que ver con una urgencia.

Enzo Cornejo - diputado provincial y presidente del Pro San Juan

“Creo muy apresurado poder dar una visión, sólo han pasado 30 días, el escenario de nuestro país no es el mejor, y esto no es más que resultado de años y años de kirchnerismo. Es una realidad de que a quien le tocara gobernar debía tomar medidas fuertes que frenen la locura del peronismo, emitir, emitir, un estado explotado, un estado ausente que nos llevó a estar en la situación que estamos.

Hoy elijo creer en la voluntad del pueblo que puso a Milei como presidente, aquí en San Juan siempre dejamos en claro con Marcelo Orrego que vamos a colaborar para sumar al futuro del país y en especial de San Juan,“

Hoy más que nunca los legisladores debemos trabajar en garantizar que cualquier medida que se tome no perjudique al trabajador, al jubilado, tenemos esa gran responsabilidad".

David Domínguez - intendente de Ullum por Vamos San Juan: 5

Pese a considerar que las medidas no impactaron tanto durante los primeros 30 días, el intendente de Ullum manifestó que la gestión es muy irregular y afectó drásticamente a los municipios. “La devaluación del peso y la inflación nos comieron. Nos cuesta sostener los servicios”, contó. Además, expresó que Milei no cumplió con las expectativas de la gente.

José "Pepe" Villa - secretario General de UPCN y dirigente histórico del justicialismo: 4

"No puedo ponerle más que un cuatro. Hubo cosas insólitas. La suba de combustibles erosionó los salarios de los trabajadores. Estamos cada vez peor.

Marcelo Arancibia - referente del GEN y excandidato a gobernador de San Juan: 5

El ex candidato a gobernador de San Juan calificó con 5 al economista por la actitud reformista que impuso durante el primer mes de gestión y 0 por la falta de respeto al sistema republicano democrático y a la Constitución nacional.

Waldo Domínguez - secretario General de La Bancaria: -2

El secretario General de La Bancaria fue lapidario. “Nos mintió y castigó a los trabajadores”, afirmó. Al igual que David Domínguez, consideró que el jefe de Estado no cumplió con las expectativas de los votantes.

Cristian Jurado - referente del FIT y excandidato a gobernador de San Juan: 1

Para el dirigente del Frente de Izquierda, los primeros 30 días de Milei es un aplazo total. “No hay medidas a favor de la gente ni un beneficio para los trabajadores”, dijo.

Dino Minozzi - presidente de la Federación Económica de San Juan

El dirigente de la Federación Económica de San Juan consideró que el balance fue positivo durante el primer mes de gestión. También pidió darle tiempo y sensatez para la gobernabilidad. “Se enfrenta con un sistema político lleno de privilegios y corporativista. A los pocos días, ya pensaron en hacer un paro general”, declaró.

Patricia Quiroga - secretaria General de UDAP

"Fue muy rápido. Hizo todo de manera muy intempestiva. Pensé que iba a ser más progresivo. Tenemos que ver una letra chica que por ahora no está. De todas formas, UDAP no tiene colores políticos, somos respetuosos de lo que el país ha elegido. Eso no significa perder derechos adquiridos. Los docentes somos los únicos empleados públicos que son evaluados con un concepto todos los años. Estamos en contra de recibirse y luego rendir un examen para dar clases. Estamos en contra de pagar Ganancias. El salario no es ganancia, es un pago por nuestro trabajo.

Andrés Chanampa -dirigente Partido Bloquista y exdiputado provincial

No corresponde poner una calificación en apenas 30 días. Nadie puede poner una calificación buena o mala en este lapso de tiempo. Pero no me parece cómo ingresó a la presidencia, de espaldas al Congreso. Tampoco veo una medida a favor del pueblo. Es contradictorio: en campaña dijo una cosa y ahora está rodeo de casta. Caputo, Macri y Bullrich son la casta. Tampoco puede imponer sí o sí. Hay que respetar los poderes. Además, no me parece que el país se arregle echando gente. Eso es demagogia.