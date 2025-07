Caselles arrancó la campaña en Caucete y la cruzó una funcionaria de Rosas

El punto de tensión surgió luego de que Caselles visitara a la familia de Danilo, un joven con discapacidad, y compartiera el encuentro en sus redes sociales con un mensaje cargado de tono emotivo: “Cada sonrisa, cada historia, cada gesto de solidaridad, teje la trama de esta hermosa Villa Dolores. Agradecidos de corazón por la oportunidad de ser parte de su día, nos llevamos no sólo recuerdos sino también enseñanzas valiosas de vida y la confirmación de transitar juntos un nuevo camino de amor y mucha solidaridad. Juntos Podemos".

Sin embargo, la directora de Discapacidad y Adulto Mayor de la Municipalidad de Caucete, Patricia Agüero, no tardó en responder con un mensaje directo y crítico: “Quiero ponerla al tanto, ya que seguramente la familia de Danilo le comentó algo. Sé que él no quiso salir porque está cansado de que todos los políticos le mientan. (…) Gracias a Dios, Danilo cuenta con contención. Fue uno de los jóvenes que recibió un triciclo, el cual cuida como su mayor tesoro. Baila folclore, hace deporte y participa activamente en nuestras actividades”, escribió.

image

En su mensaje, Agüero también destacó gestiones municipales a favor del joven y cuestionó la falta de respuesta por parte del Gobierno provincial: “Esta gestión presentó una carpeta para el barrio Algarrobo —que seguramente usted pudo observar, al lado de donde vive Danilo—. Su mayor anhelo siempre fue tener una vivienda digna, porque es un derecho. (…) Este Gobernador no quiso escuchar ni ver la realidad. No fue como en la gestión anterior, cuando se entregaron 105 casas para personas con discapacidad”.

Ante esto, Caselles respondió con un tono conciliador. Reconoció el trabajo de la comuna caucetera y puso en valor el rol de la familia de Danilo: “Como usted cuenta, la mamá está muy agradecida de la ayuda que recibe del Municipio, de la Sra Intendenta y de usted. (…) Ella me contó de su hijo, quizás sabiendo que la inclusión es una de mis principales luchas. (…) Me sumo al planteo que me hizo y estoy ante cualquier indicación que usted crea conveniente”, expresó la dirigente bloquista.

Caselles también recordó a su hermano, Javier Caselles, quien fue el intendente más joven de la Capital sanjuanina y una figura prometedora dentro del bloquismo hasta su fallecimiento. En su memoria, creó una fundación que lleva su nombre y trabaja con personas con discapacidad, una de las banderas que busca reinstalar en su nueva etapa política.