Analizan eliminar la re-reelección en San Juan y unificar la votación con las elecciones legislativas

Elegir diputados nacionales y al mismo tiempo, definir si continúa o no la re reelección a gobernador. Esta es una de las estrategias electorales que analiza el oficialismo para este 26 de octubre, cuando los sanjuaninos decidan en las urnas a sus representantes en el Congreso. Así lo afirmaron tres fuentes consultadas por Tiempo de San Juan. En caso de que prosperara la idea, para enmendar un artículo de la Constitución, Cambia San Juan deberá obtener primero la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados y posteriormente, poner en consideración de la ciudadanía a través de una consulta vinculante si acuerda o no con la continuidad de los tres períodos consecutivos como gobernador que actualmente autoriza la Constitución.

Son varias las ideas que por estos días analiza el oficialismo provincial de cara a las elecciones legislativas. Uno de los dilemas a resolver es si armará frente o no con La Libertad Avanza. Pesan varios factores para sellar una alianza, que van desde la relación con los referentes nacionales del mileísmo hasta el armado de una lista que tenga como primer candidato a un dirigente del riñón de Marcelo Orrego –según lo consignó el propio vicegobernador Fabián Martín en Paren las Rotativas-. Dentro de Cambia San Juan hay quienes están más a favor de firmar un contrato electoral con las fuerzas de Javier Milei y, quienes piensan que el pasivo “es más pesado que el activo”.

No es lo único que se debate internamente en Cambia San Juan. Está en análisis la posibilidad de enmendar la Constitución y volver a las reglas electorales de 1986, que limitaban a una la reelección de gobernador. De acuerdo al análisis de una de las fuentes consultadas, unir ambas elecciones le posibilitaría al oficialismo mostrar un triunfo contundente en la consulta vinculante "porque la sociedad no quiere dos reelecciones" y al mismo tiempo, provincializar la agenda y generar un arrastre. El plus: cumplir con una promesa de campaña.

Fue José Luis Gioja, quien en el 2011 enmendó la Constitución para habilitar la re reelección del cargo de gobernador y vice. La Cámara de Diputados de San Juan aprobó en marzo de ese año por 31 votos contra 3 la enmienda constitucional y se convocó a la ciudadanía a votar a favor o en contra de la modificación en una consulta popular. La decisión de Gioja generó una pelea de alto impacto con su hermano, el por entonces senador César Gioja, quien aspiraba a sucederlo.

El 8 de mayo del 2011 la gente fue a las urnas y decidió habilitar a Gioja a una tercera candidatura por un abrumador 65,96%. El resto es historia conocida: el “Flaco” fue re reelegido como gobernador, acompañado por Sergio Uñac, quien en el 2023 intentó ir por un tercer mandato también, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se lo permitió. El máximo tribunal argumentó que el pocitano no podía ir por "la tercera" porque contaba su ejercicio como vice de Gioja (2011-2015) y las dos veces que fue electo primer mandatario (2015-2019/2019-2023).

La decisión de que haya una sola reelección la comunicó enfáticamente el gobernador Marcelo Orrego durante la campaña y luego lo reafirmó al alzarse con la victoria. En julio del 2023 dijo: “Una de las cosas que voy a hacer en materia electoral cuando asuma, es un plebiscito o una enmienda para modificar y que no haya más malas interpretaciones. El gobernador dura 4 años en su función, que son 1460 días, y si la gente estima que ha hecho las cosas bien, puede tener otro mandato más y ahí termina”. La idea, que aún es idea, sería recoger el guante en este sentido.

En el oficialismo creen que no tendrán dificultades para cosechar los votos necesarios en la Cámara de Diputados si esta estrategia prospera. Enmendar la Constitución demandaría dos tercios de los votos legislativos, los que en un principio los tendría porque el propio bloque PJ presentó en diciembre del 2024 un proyecto para limitar a una la reelección a gobernador. Luego, sería el turno de la gente: los ciudadanos tendrán la palabra final. En un principio, la consulta vinculante se debe convocar junto a la primera elección posterior a la aprobación de la enmienda por parte de la Cámara.

Si este plan cobra fuerza, en las elecciones de octubre los sanjuaninos además de votar con la boleta única a sus legisladores, también deberían decidir si quieren enmendar la Constitución y limitar las reelecciones o no. Trabajarían en conjunto el Tribunal Electoral Federal y el Tribunal Electoral local pero las urnas en las que votaría la gente serían diferentes como así también las autoridades de mesa.

La movida está en la cocina de Cambia San Juan. Es una estrategia más entre otras que se debaten por estos días, pero es una idea que apunta a reforzar la provincialización de las elecciones y también a conseguir una contundente victoria en las urnas del NO que impulsa el oficialismo.