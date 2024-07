Aerolíneas Argentinas vuelve a abrir los retiros voluntarios

A pesar de no estar inicialmente contemplada en la lista de empresas a privatizar según la Ley Bases, el Gobierno de Milei persiste en su intención de vender Aerolíneas Argentinas , aduciendo, entre otras cosas una excesiva planta de personal.

La empresa cuenta actualmente con unos 11.500 empleados y el nuevo plan de retiros voluntarios tiene como meta reducir la plantilla en al menos 500 personas.

Es importante recordar que en marzo pasado se implementó el primer plan de retiros voluntarios de este tipo en los últimos 15 años, en el que se anotaron 200 empleados de los 8.000 que cumplían con los requisitos para participar.

Cualquier empleado de la empresa podrá postularse desde hoy hasta el 2 de agosto, y luego cada área operativa evaluará si acepta o no los retiros voluntarios, asegurándose de no afectar el servicio.

"Cada dirección deberá aprobar la adhesión, considerando las necesidades operativas del sector, con el objetivo de mantener la capacidad operativa de la compañía y cumplir con los altos estándares de calidad y seguridad que nos distinguen frente a los pasajeros", indica el comunicado enviado a los empleados.

Las ofertas de retiro voluntario son individuales y dependerán de factores como el salario y la edad de cada empleado. Según Aerolíneas Argentinas, esta nueva oferta mejora significativamente respecto a la anterior, tanto en términos del monto ofrecido como en el plazo de pago. Mientras que antes se abonaba en varias cuotas, esta vez el pago será único.

En el comunicado se aclara que no habrá nuevas propuestas de retiros en el corto o mediano plazo, y se destaca que aquellos que ya son elegibles para el Plan de Acuerdo Prejubilable/Jubilable podrán optar por esta nueva y mejorada oferta.

"La meta siempre es mejorar el funcionamiento de la empresa y alinear sus indicadores más cercanamente a los de otras compañías del sector. Todo lo que estamos implementando busca hacer a la empresa más atractiva para posibles compradores, a pesar de que actualmente no exista un marco legislativo específico para ello", aseguraron desde la aerolínea.

En relación a esto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recientemente mencionó que hay empresas interesadas en adquirir Aerolíneas Argentinas, así como también capitales importantes que mostraron interés.

Sin embargo, especificó que estas partes interesadas no están enfocadas en la situación actual de la empresa, sino en su potencial y en su capacidad para operar de manera eficiente.