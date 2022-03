Romina Rosas dio pistas: habla de buscar la continuidad de su proyecto en Caucete

"Por supuesto quisiéramos darle continuidad a lo hecho pero no es un tema que nos preocupe hoy, como sí nos preocupan las cloacas, el sistema de agua, obras de gran magnitud para los cauceteros", dijo este martes la intendenta de Caucete, Romina Rosas, que va por su primer mandato y puede repetir en 2023.

La jefa comunal peronista de uno de los departamentos más grandes de San Juan, indicó en diálogo con Radio Sarmiento que "estos dos años y medio hemos sentado las bases del desarrollo que proyectamos, que es una accionar a largo plazo, esto requiere de mucho tiempo más. No de Romina Rosas sino de un Caucete que estamos renovando sus sistemas básicos".

La dirigente se mostró medida con darse como candidata a la reelección: "Nosotros siempre vamos a ser servidores públicos, Rosas es circunstancial, y el caucetero tiene ansias de crecer", expresó.

Caucete siempre una comuna con choques político, territorio de caciques como fue Emilio Mendoza, y de pugnas con su sucesor Juan Elizondo. Pero la intendenta, otrora una de las concejalas más combativas en los tiempos del intendente macrista Julián Gil, aseguró que el peronismo está unido: "con el PJ estamos trabajando en conjunto, bien, no decir que no hay internas, pero estamos trabajando en actividades en la Junta siempre viendo la unidad".

Analizó el rol femenino en espacios de poder: "tenemos mucho por trabajar las mujeres que somos dirigentes, no significa que no haya escollos pero los cauceteros han tenido la gran madurez de elegir una mujer, nos tenemos que sentir orgullosos de eso". Y añadió que "se trata de la fortaleza de la toma de decisiones, hemos tenido muchos fuegos y hemos sabido apagarlos. Creo que las mujeres no tienen que ser un parámetro en lo que algunas personas con tendencia machista puedan opinar, tenemos que dejar las mujeres de mirar de esa manera, tenemos todas las oportunidades en diferentes espacios, debemos confiar en nosotras mismas. Ese es el desafío y el tiempo irá acomodando todas estas cargas.

Se mostró cauta de sentar las bases para una "Romina Rosas 2023": dijo que "muchos quieren ser", pero no descartó nada.