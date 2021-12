¿Cómo se jugará en los municipios ahora que no habrá PASO en San Juan?

El uñaquismo acaba de lograr convertir en ley la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones provinciales y municipales. Es decir, que los sanjuaninos no tendrán que votar para elegir candidatos en las categorías de gobernador, vicegobernador, diputados proporcionales, intendente, concejales y diputados departamentales, salvo que sean afiliados. Esto aplicará en 2023. Pero hay cuestiones clave que ni oficialistas ni opositores parecen entender en el nuevo sistema. Una es cómo se jugará en los municipios, sin PASO que ordene.

Hasta ahora -y se conserva para cargos nacionales- los candidatos se definían por PASO, todos los ciudadanos estaban obligados a votar para definir por una opción, en caso de haber más de una lista en un mismo frente. Si no había más de una lista, igual se sometía a consideración de los electores la lista única, para convalidar su pase a la general. Con los cambios en el Código Electoral Provincial (Ley 1268-N) se eliminaron las PASO y se reemplazaron por las internas dentro de "agrupaciones políticas", concepto que no queda del todo claro.

Se había hablado de que el oficialismo iba a incorporar un sistema parecido a la ley de lemas, pero no ocurrió, sólo se volvió a lo que era el sistema de internas, de votar los afiliados para definir qué candidatos jugarán. Y en las fuerzas políticas locales están desorientados sobre cómo se procederá.

En un eventual escenario de que haya más de un postulante para intendente dentro de un mismo frente, ¿qué pasaría? ¿quién definiría por uno solo?

La premisa que parece surgir desde el uñaquismo es que no podría haber más de un candidato a jefe comunal por cada postulante a gobernador. Pero no es una certeza. Al menos no por el momento, cuando ni los que apoyan la medida de eliminar las PASO lo saben con seguridad.

Uno de los se roba las miradas es el Partido Bloquista, socio histórico del PJ en el armado que hasta ahora se conoce como Frente de Todos y antes fue Frente para la Victoria. Fuentes del partido centenario dijeron que están de acuerdo con la eliminación de las PASO, porque la gente se los pidió en la última campaña de las legislativas de este año, pero sobre cómo se dará en la práctica hay mucho por charlar.

Anticipan que se sentarán en los próximos días Luis Rueda con Sergio Uñac a compartir impresiones.

Luis Rueda y Sergio Uñac, hoy socios.

En el PB imaginan que cuando se habla de "agrupación política" en el Código Electoral reformado, se refiere a partidos políticos; suponen que cada partido elegirá a su candidato en su seno, con lista única por consenso o con el voto de sus propios afiliados en interna. Y luego, con esa lista, irán a "charlar, negociar, consensuar " en la instancia superior del frente.

Pero ¿cómo y quién definirá qué candidato se queda, de cuál partido del frente será el único elegido para ir a la general en una Intendencia, por ejemplo? Esa respuesta no la tiene hoy nadie.

Los bloquistas solo tienen claro que quieren jugar fuerte en 2023 en todos los departamentos, tal y como lo ha expresado Rueda a lo largo de todo este año. Y no descartan jugar solos, fuera del Frente de Todos. En ese caso, se simplifica la jugada, sin consensos a llegar con los socios. Así las cosas, queda mucho por conversar en el mismo oficialismo sobre cómo será la participación de los partidos. Ni hablar en la oposición.

¿A la justicia?

Con esta nueva norma, tanto oficialistas como los de la vereda de enfrente tendrán nuevas reglas de juego de cara a las estrategias para posicionarse y moverse en 2023.

Los opositores, tras una reñida sesión en la Cámara de Diputados local en la sesión de este jueves, ahora se concentran en definir si van a la Justicia para cuestionar la norma recién aprobada.

Es porque el revuelo por la eliminación de las PASO que logró el uñaquismo tiene chances de llegar a la Justicia.

Los tres sectores políticos que se opusieron fuertemente a la aprobación de la modificación del Código Electoral analizan, cada uno por su lado, judicializar la norma. Juntos por el Cambio, el giojismo y el Bloque del Este, por estas horas están analizando a fondo la arremetida legal, que "es muy probable", según confirmaron fuentes de cada fuerza a Tiempo de San Juan. En la sesión de este jueves se dieron momentos de tensión con la sorpresiva eliminación de las PASO.

"El que avisa no traiciona", había anticipado el diputado Juan Carlos Gioja sobre pedirle a un juez que dirima si es legítima la aprobación de la ley, en medio del acalorado debate en el recinto.

Uno de los ítems que cuestionan es si corresponde tomar como ley simple la reforma del Código Provincial Electoral, cuando hacía falta una ley decisoria para cambiar los plazos. Con esta última, los oficialistas necesitaban una sesión especial y mayoría calificada de votos para hacer las modificaciones y eliminar las PASO.

Por su parte, el vicegobernador Gattoni ya les respondió a los eventuales denunciantes que "ellos plantearon que la ley era decisoria que requiere un tratamiento y una mayoría especial, pero el Código Electoral es una ley común. Todos tienen la libertad de pensar y de recurrir a quien quieran y esperemos que lo hagan, yo no voy a cercenar el derecho de nadie. El que se sienta con derecho de recurrir a la Justicia, plantearlo judicialmente, está en todo su derecho de hacerlo. Yo creo que no tiene ningún asidero".