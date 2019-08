Las picantes frases que dejó CFK en el acto en La Plata

En su primera aparición luego de las elecciones primarias del 11 de agosto, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro “Sinceramente”. Fue en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata y estuvo acompañada por el escritor Marcelo Figueras. Fiel a su estilo, fue acompañada por una multitud que la ovacionó y aclamó cada una de sus frases.

Sobre el resultado en las Paso, afirmó: “Sabíamos que íbamos a ganar, pero no por la diferencia de votos que lo hicimos”. “Se notaba en el aire, se notaba en la calle”, agregó refiriéndose al apoyo que recibió su fuerza política, el Frente de Todos, en las elecciones primarias.

"El resultado de las PASO es el resultado de las políticas que este gobierno llevó a cabo desde el 10 de diciembre de 2015. Nunca hubiera sucedido esto, tal vez ni siquiera nosotros hubiéramos ganado las elecciones. Por eso mi sensación es ambivalente", sostuvo.

El salón estuvo colmado y en su exterior miles de personas ovacionaron cada una de las frases que dejó la ex presidenta. Además, la acompañaron desde las primeras filas el candidato a gobernador bonaerense y ex ministro de economía Axel Kicillof, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la candidata a intendenta de La Plata y hasta Alejandro Sabella, el ex DT de la Selección Argentina de Fútbol.

"Para mí sería muy fácil hacer leña del árbol caído, pero no me gusta. Le echan la culpa de Macri a todo pero Macri hizo lo que cada sector económico le pedía. Yo no critico que los sectores económicos demanden cosas, el problema es que cuando sos Presidente no podés permitir todo lo que te piden".

Con respecto a la salud de su hija Florencia, con quien estuvo en las últimas semanas en Cuba, dijo: "Lo que le pasa a Florencia es muy duro porque, después de lo de su padre, ahora tiene todo esto y yo me siento responsable”. Luego, afirmó: “Yo no era tan cercana a la gente. Después de lo de Néstor, cambié. Me daban cariño, rosarios, y sacaba la fuerza de ellos".

De cara al futuro, la Senadora expuso: "Con todo lo que está pasando y lo que va a pasar, creo que va a ser inevitable que todos los sectores económicos se sienten a discutir en serio. Estamos ante una oportunidad histórica de poder hacerlo, pero tiene que haber voluntad y reconocimiento".

Además, apuntó al presidente Mauricio Macri: "Hizo lo que cada sector económico le pedía. A este gobierno lo definiría como un gobierno empresario, llevado a cabo por un empresario y accediendo a todas las políticas que le pidieron los empresarios".

Finalmente, sostuvo: "Espero que estas recetas neoliberales que les metieron en la cabeza no vuelvan nunca más. La clase media con nosotros podía ahorrar, nunca estuvo en riesgo la posibilidad de llenar el changuito en el supermercado ni pagar la factura de la luz".

Quien no estuvo en la presentación fue su compañero de fórmula, Alberto Fernández, quien este lunes viajará a España. En las próximas semanas, CFK presentará el libro en Misiones, Entre Ríos y Neuquén.