Estos son los 15 anuncios más importantes de Alberto en su punto de partida

En su primer discurso en condición de presidente de la Nación, Alberto Fernández expuso su plan inmediato y dejó un conjunto de anuncios sobre los que apoyará su gestión.

Todos ellos en pleno desarrollo, lo que implica que sus detalles serán pulidos y presentados en los próximos días. Pero que permiten definir sobre qué aspectos concretos apoyará su gestión. Pueden resumirse de esta manera los 15 anuncios más relevantes de su presentación ante la sociedad que lo eligió al máximo cargo.

1-Convocatoria al Plan Nacional de la Argentina contra el Hambre. Se encargará de lo que definió como su primera prioridad que es la lucha contra el hambre, con una secretaría especial. Pero también convocó al Plan de Acuerdos Básicos de Solidaridad en Emergencia, que se ocupará de convocar a todos los sectores -como empresarios, gremios, profesionales- para un pacto de precios y salarios que marque el ritmo de la economía.

2-Préstamos no bancarios a tasas bajas. No hay mayores detalles, pero se trata de un esquema por fuera del sistema financiero, al que el presidente cuestionó por los altísimos valores de las tasas de interés. También se habló de préstamos de baja tasa a Pymes, aunque estas no serían por fuera del sistema financiero.

3-Becas al primer empleo. Se trata de un plan orientado a insertar a miles de jóvenes en el sistema laboral, una franja de las golpeadas por el desempleo.

4-Reformular el pago de la deuda pública, heredada de la gestión de Macri. Es uno de los grandes temas que deberá afrontar la administración, y el presidente definió que “debemos comprender” que el país está “en default”. También definió como máxima de su gestión que “para pagar, primero hay que crecer”, como alguna vez instrumentó la gestión de Néstor Kirchner cuando renegoció la deuda.

5-No tratar el presupuesto para el 2020. Consideró que como fue confeccionado por la gestión saliente bajo parámetros “irreales”, no puede ser analizado. Explicó que sólo podrá ser tratado cuando ya se haya renegociado la deuda, lo que se calcula al menos hasta abril.

6-Relocalizar organismos nacionales en el interior del país, en busca del “equilibrio territorial”. Convocará a los gobernadores para diseñar el plan de federalización del país, entre lo que incluyó a las capitales alternativas en cada provincia. En San Juan, fue designada Caucete.

7-Lanzamiento de un plan de reactivación de obras públicas, de ejecución rápida. Se trata de obras de infraestructura y viales, con el que espera dar un impulso a un sector dinámico por excelencia de la economía, como la construcción.

8-Plan ambicioso de construcción de viviendas en todo el país. Asociada con la construcción en general, pero focalizada en las viviendas, para lo que designó un ministerio especial a cargo de María Eugenia Bielsa. Tomó en cuenta para eso el sistema sanjuanino del IPV, al punto que en su última visita a la provincia lo hizo acompañado por la propia Bielsa.

9-Intervención de la AFI. El organismo de inteligencia nacional sospechado de operar en las causas judiciales más escandalosas de corrupción. Había dudas sobre la decisión que tomaría el nuevo presidente, se habló hasta de su eliminación, pero el anuncio es de intervenirlo.

10-Derogación del decreto de Macri de 2016 que restableció el carácter de reservados para los fondos de inteligencia. Y derivar esos fondos reservados –de donde se calculan que surgen los recursos de sus agentes para operar en la justicia y la política- al plan de lucha para el hambre. Destinar también a ese fin los fondos reservados de otras áreas del Estado Nacional, como las Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad.

11-Promoción de una ley del Congreso para “coordinar” los sistemas de seguridad del país. Se propone crear un consejo consultivo con las provincias para unificar criterios de seguridad en todo el país.

12-Incluir a la ciencia y tecnología en el área del Ministerio de Defensa, para que los científicos intervengan en la creación y promoción de sistemas destinados a las fuerzas armadas. A ese organismo fue convocada la diputada sanjuanina Daniela Castro, quien dejará su banca.

13-Reformulación de la pauta publicitaria nacional. La intención consiste en “reorientar los criterios” para que los medios difundan herramientas pedagógicas y no mensajes de corte político. Incluye además la decisión de dejar de sostener con fondos públicos a los “programas individuales”.

14-Lanzamiento de una reforma integran del servicio de justicia. El nuevo presidente no dio más detalles, pero hizo el anuncio luego de pronunciar varias veces la frase “nunca más” ante la intervención de la justicia en causas resonantes. Se habla de ampliar el fuero federal por afuera de la jurisdicción de Capital Federal para las causas de corrupción, lo que permitiría dejar de delimitar esas causas en los 12 jueces federales de Comodoro Py.

15-Creación del plan de primera infancia, con foco especial en los menores para sus necesidades de salud y de educación. En este plan que anunció el presidente también hay inspiración en San Juan, en el proyecto local 1.000 días. En su última visita a San Juan, Alberto le dijo a Sergio Uñac: “te lo voy a robar”.