Por primera vez, Hensel suena en medios nacionales al frente de Minería con Alberto

Este martes, por primera vez desde que se empezó a barajar el armado del Gabinete de Ministros de Alberto Fernández, un medio nacional publicó que Alberto Hensel es uno de los candidatos. El dato cobra otra relevancia porque el portal que lo publicó es Página 12, uno de los que tiene "línea directa" con el equipo del Presidente electo.

En la nota, que apareció en su edición digital, remarcan la función del sarmientino en la cartera de minería local. Es que Hensel se desempeña en una de las áreas que aplaudió el presidente electo durante su visita y la nota del medio hace foco en esto. "Alberto Fernández elogió el modelo minero de la provincia que gobierna Sergio Uñac, abierto a las inversiones extranjeras" detalla el autor de la publicación.

Hensel, por el momento, no se pronunció al respecto de esto y un día antes de la publicación de la nota de Página 12 negó ante la prensa sanjuanina que haya recibido una convocatoria directa de Fernández para ser Ministro de Minería de la Nación. En el tintero también queda saber cuál será el futuro de la cartera nacional, que fue rebajada a Secretaría por la gestión de Mauricio Macri, aunque se espera una jerarquización por parte de la nueva gestión. La duda también surge por la forma de referirse del autor de la nota al cargo que le ofrecerían al sanjuanino. Es que la publicación asegura que suena como "secretario de Minería" y no como ministro, aunque el título de la nota deja en claro que lo que se está definiendo es el armado de la primera línea.

El ministro de Minería local había comenzado a sonar como candidato a la cartera nacional hace un tiempo en la provincia, incluso desde que Fernández obtuvo un buen resultado en las PASO, durante el mes de agosto. A pesar del ruido local, a nivel nacional su nombre todavía no había surgido y las chances se manejaban en el plano privado durante las últimas semanas, cuando incluso Sergio Uñac aseguró "no hemos avanzado". Pero al parecer, las exigencias del grupo conocido como Gobernadores Peronistas habría sido el que empuja nuevamente al ex intendente de Sarmiento a ocupar una silla en el Gabinete.

Es que según el análisis que hace Página 12, las últimas definiciones que quedan del equipo albertista tendrán varios nombres cercanos a los PJ del interior. La puerta se habría abierto con el ingreso del senador por Córdoba Carlos Caserio, que había hablado de una subdivisión de bloques en en el Senado entre los representantes del peronismo del interior y el kirchnerismo. Tras estas declaraciones, que hizo en una nota para La Nación, fue convocado por el actual presidente electo para ser Ministro de Transporte.

Al parecer, según el análisis de este medio, esto hizo que también hubiera una presión de representantes de los gobernadores peronistas al equipo de ministros, ya que en la misma nota donde se lo nombra a Hensel incluyeron como candidatos Sergio Lanziani (Misiones) como Secretario de Energía y María Eugenia Bielsa (Santa Fe) para ser ministra de Hábitat y Vivienda. Esto terminaría con un supuesto descontento del peronismo del interior, que ya habría puesto el grito en el cielo por la falta de representantes de las provincias en el Gabinete. A excepción de Caserio, senador del peronismo cordobés, que fue una de las provincias de peor perfomance electoral de Alberto.

Pese a estas novedades, el nombre de Hensel ya viene siendo manejado desde hace tiempo. Incluso, el propio gobernador Uñac lo postuló en público apenas después del triunfo en las Paso, argumentando que San Juan es la provincia minera más importante del país, y dejando claro que sería un gesto de aval político para la gestión provincial. Ahora, esas charlas que sólo ocuparon a la prensa local, acaban de saltar a los medios nacionales con interlocutores cercanos al propio Fernández. Lo que si bien no es definitivo, se trata de un elemento a tener en cuenta.