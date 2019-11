Rezongos en voz baja por el ajuste político de Baistrocchi

Fueron reiterativos el intendente electo Emilio Baistrocchi y su futuro presidente de Concejo Deliberante, Ariel Palma, acerca del ajuste del gasto político que vendrá el 10 de diciembre, con el cambio de gestión en la Municipalidad de Capital. Según sus estimaciones, la planta de funcionarios será un 20% menor a la de Franco Aranda abarcando tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y totalizando unos 30 millones de pesos de ahorro, para destinar a obras de infraestructura. El compromiso, puertas adentro, provocó algunos rezongos en voz baja. La estructura de contención para la militancia repentinamente se achicó.

La medida obedece al interés de Baistrocchi por enviar un mensaje positivo hacia el exigente electorado capitalino, acerca de la austeridad necesaria en épocas de estrechez financiera. Si los recursos no abundan, el primer esfuerzo vendrá por parte del gobierno municipal. Aunque en términos relativos disponer de 30 millones de pesos más para obras no represente un monto significativo, la intención será predicar con el ejemplo. En esta oportunidad el sacrificio tendrá que venir del lado de la tropa que acompañó durante la campaña en el primer semestre de 2019. No habrá lugar para todos.

Por eso ya hubo cierto malestar interno hasta ahora muy bien disimulado. Una alta fuente del incipiente baistrocchismo admitió que está costando definir hasta dónde y por dónde pasará la tijera de los cargos políticos en el municipio, porque luego habrá que notificar a los que entrarán y también a los que esta vez les tocará quedarse afuera. Sin embargo dijo que el esquema estaba resuelto en un “99,9%”. La última semana de noviembre será crucial.

Qué cargos quedarán en carrera dentro del Ejecutivo y cuáles serán eliminados, eso todavía es secreto de Estado. Sin embargo, otra fuente vinculada al próximo Concejo Deliberante reveló cuál es el acuerdo para ese poder municipal y efectivamente, se podrá notar la merma de funcionarios.

Cada bloque de dos o más ediles hasta ahora contaba con un secretario, un director y un asesor. A partir del 10 de diciembre contarán con un secretario y nada más. El ahorro en salarios será importante porque todos están enganchados con un porcentual del monto de la dieta que percibe un concejal. El secretario cobra el 80%, el director el 60% y el asesor el 50%. Estos dos últimos directamente se convertirán en ahorro.

Los bloques unipersonales tendrán una estructura todavía más reducida, quedándoles solamente un secretario con menor remuneración (unos 40.000 pesos) y un par de asesores técnicos (por alrededor de 30.000 pesos cada uno). La presidencia del Concejo Deliberante también sufrirá un recorte importante, porque de 9 asesorías quedarán 2 solamente, de acuerdo a lo informado por la fuente.

“El problema es la contención de los compañeros. Pero si nos empezamos a pelear por cargos políticos la gente nos va a sacar la cabeza. Y es una buena bandera de Emilio”, destacó un alto dirigente asociado al Frente Todos. La dificultad radica en que por cada sueldo político que se recorta, hay una familia que queda sin ese ingreso con el que posiblemente había contado en el momento de la campaña y sobre todo después de la victoria obtenida el 2 de junio. “Siempre hay sectores que se quedan calientes”, graficó la fuente apelando al castellano básico.

Cada bloque en el Concejo Deliberante, igualmente, tendrá sus particularidades. En el caso del justicialismo, Palma deberá conciliar los intereses políticos de figuras fuertes que entrarán el 10 de diciembre. Cada una de ellas llegó con apoyo de estructuras y la posibilidad de responder se achicó súbitamente.

Además de Palma, el bloque del PJ estará integrado por Mirtha Ormeño, Betty Muñoz, Iris Romera y Fabián Juárez. Este último sería el menos conflictivo, puesto que su perfil es más bajo que el de las dirigentes mujeres. Ormeño es todavía la presidenta de la Junta Departamental de Concepción y desde ese espacio llegó a la lista de Baistrocchi. Muñoz tiene igual rango, como jefa de la Junta de Desamparados. Y las empata Romera, desde la Junta de Trinidad. Cuando los cargos de secretarios, directores y asesores se redujeron, el reparto interno cobró mayor relevancia. La que logre mejores ubicaciones para los suyos podrá luego exhibir la cucarda. No es secreto para nadie.

Al lado de Palma estará sentado el hasta ahora subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, presidente de la Junta Departamental Capital Centro. Es de suponer que el dirigente también tendrá aspiraciones de ubicar gente de su entorno, en el marco de este delicadísimo equilibrio de representaciones internas. El arbitraje está siendo impartido meticulosamente por el actual subsecretario de Tránsito y Transporte.

El otro socio del Frente Todos en Capital fue el bloquismo, que logró conquistar dos bancas en el Concejo Deliberante, una para el actual director de Protección Civil, Alfredo Nardi, y la otra para un activo dirigente del casellismo, Jorge Godoy. Según una fuente calificada, los representantes del partido de la estrella consideraron ni siquiera abrir un bloque propio, pero resolvieron que era necesario mantener la identidad. Su secretario será Alberto González, un dirigente que ya estuvo en mandatos pasados colaborando dentro del Concejo capitalino.

Nardi tiene línea directa con el presidente de la Convención Bloquista, Luis Rueda, y por lo tanto, proviene de una corriente distinta a la de Godoy, que milita activamente por Graciela Caselles. Sin embargo, ambos se sentaron y acordaron no llevar las diferencias internas al seno del legislativo municipal, para evitarle ruidos a la gestión de Baistrocchi.

El ajuste del gasto político también pegará en la oposición. El 10 de diciembre reasumirá Juan Sansó por ACTUAR y, dentro del mismo partido, se sumarán Mariano Domínguez y Sergio González. También debutará Gerardo Cáceres por el PRO. Y el geólogo y amigo personal de Roberto Basualdo, Ricardo Gutiérrez.

Es de prever que se dividan en al menos dos bloques, sino en tres. La multiplicación de secretarías, direcciones y asesorías quedará tan restringida como para los justicialistas y bloquistas. Podrán, no obstante, rechazar el nuevo esquema de austeridad al momento del debate de la ordenanza respectiva. Pero en el oficialismo baistrocchista descartan esta hipótesis, porque entienden que resultaría impopular iniciar una discusión abierta para incrementar el gasto político en desmedro de las obras públicas. En resumen, se verán las caras varios partidos que convivieron dentro del Frente Con Vos, con un menú reducido de espacios para repartir.



Por otra parte, desde el Concejo electo también esperan que Baistrocchi avance con otras facetas del gasto político, que no son estrictamente los cargos que se desprenden de cada bloque. En primer lugar están las adscripciones. Se trata de un régimen que permite que un trabajador de cualquier otra dependencia del Estado pida un traslado transitorio al municipio, a pedido de un edil. Esa situación puede extenderse durante los cuatro años de gestión. Estiman que el intendente le pondrá límite a estas operaciones.

Además están los contratos y pasantías que manejan los concejales, cuya cantidad resulta muchas veces incierta. El ojo estará puesto en el cumplimiento de funciones efectivas, para evitar esas erogaciones fantasmas, de personas que cobran pero no trabajan.

Y un último aspecto que del que todavía poco se sabe, pero también ocurrirá: Baistrocchi readecuará los niveles salariales de la planta política, porque actualmente los haberes del municipio están por encima de sus equivalentes en la provincia. Lo reconoció públicamente Palma el miércoles en Canal 13 San Juan TV. Fue así, a modo de título. Falta todavía el detalle.