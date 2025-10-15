Los caminos que tendrá que pasar la terna para Fiscal General en Diputados: cuándo se tratará

La Cámara de Diputados de San Juan tuvo este jueves una sesión especial en la que finalmente se aprobó un pedido de comunicación dirigido al Congreso de la Nación, donde se le solicita que no elimine los subsidios de Zona Fría en el Presupuesto 2026 (actualmente la provincia cuenta con 122.000 beneficiarios). En este contexto fue que ingresó el expediente con la terna de los candidatos a cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia, cargo vacante desde la muerte de Eduardo “Jimmy” Quattropani, en julio. De esta manera se marca el inicio de un recorrido que podría culminar en la primera o segunda semana de noviembre.

El quid de la cuestión es que la sesión de este jueves no fue ordinaria, sino especial, por lo que los expedientes no pueden tomar estado parlamentario como tal. Por ende, las entrevistas a Rolando Lozano, Guillermo Baigorrí y Matías Senatore no pueden empezar de inmediato

La terna recién tomaría estado parlamentario el jueves 30 de octubre, en la próxima sesión ordinaria. Días después de las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de octubre.

A partir de allí, pasará a la Comisión de Justicia, donde los diputados tendrán que tomar las debidas entrevistas. Una vez completado este paso, recién allí se elevará en tratamiento al recinto.

Se estima que se tratará el 6 o el 13 de noviembre, según sea el llamado a sesión. De esta manera, se cumpliría con el plazo de 90 días establecido por la Constitución Provincial de vacancia del cargo de Fiscal General.