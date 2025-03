Un sanjuanino debía presentarse a juicio por violación, no lo hizo, lo salieron a buscar y lo encontraron regando el jardín de su casa

A.C.G. no se da a conocer su rostro para preservar la identidad de la víctima.

El pasado febrero, este diario dio a conocer que un sujeto señalado de violar a su cuñada iba a empezar a ser juzgado por violación. El debate iba a comenzar el 18 de febrero último, pero este no se presentó y tampoco lo hizo su abogado. Los jueces y la fiscalía no entendían qué había pasado porque habían sido avisados por la oficina judicial del inicio, pero estos no aparecieron. Se lo declaró rebelde y las fuerzas de seguridad tenían la orden de dar con este. Finalmente lo encontraron. La Policía Federal lo encontró, estaba regando el jardín delantero de su casa como si nada pasara.