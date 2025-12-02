Rivadavia: una mujer fue detenida tras ser filmada sustrayendo dinero del negocio donde trabajaba

Una mujer de 34 años fue detenida durante la tarde del lunes 1 en un comercio ubicado sobre la calle Esteban Echeverría, en el barrio Municipal de Rivadavia, luego de ser acusada de hurtar dinero de la caja registradora del establecimiento donde trabajaba.

Delitos Especiales Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional "Yaya" Gómez en Capital

Capital Detienen en el microcentro a una pareja de mecheros

Según denunció la propietaria del local, la situación salió a la luz cuando revisó las cámaras de seguridad internas y observó que la empleada, que cumplía funciones como cajera, retiraba billetes de la caja y los ocultaba debajo de la calza .

Tras la denuncia, efectivos policiales se presentaron en el lugar y procedieron a la aprehensión de la sospechosa, quien se desempeñaba en el comercio desde hacía tres meses.

El ayudante fiscal Sergio Cúneo, de la Unidad Fiscal de Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento especial por flagrancia, por lo que la imputada fue trasladada a la Comisaría 28ª, donde continuará el proceso judicial correspondiente.