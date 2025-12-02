martes 2 de diciembre 2025

Infraganti

Rivadavia: una mujer fue detenida tras ser filmada sustrayendo dinero del negocio donde trabajaba

La propietaria del comercio denunció el hecho y la policía intervino de inmediato. La acusada llevaba tres meses en el puesto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cajera

Una mujer de 34 años fue detenida durante la tarde del lunes 1 en un comercio ubicado sobre la calle Esteban Echeverría, en el barrio Municipal de Rivadavia, luego de ser acusada de hurtar dinero de la caja registradora del establecimiento donde trabajaba.

Según denunció la propietaria del local, la situación salió a la luz cuando revisó las cámaras de seguridad internas y observó que la empleada, que cumplía funciones como cajera, retiraba billetes de la caja y los ocultaba debajo de la calza.

Tras la denuncia, efectivos policiales se presentaron en el lugar y procedieron a la aprehensión de la sospechosa, quien se desempeñaba en el comercio desde hacía tres meses.

El ayudante fiscal Sergio Cúneo, de la Unidad Fiscal de Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento especial por flagrancia, por lo que la imputada fue trasladada a la Comisaría 28ª, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

