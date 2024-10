Reclamo a la justicia sanjuanina: familias víctimas de femicidios piden no quedar afuera de audiencias claves

Pese al desaire de la justicia, que en otras ocasiones si prevé la presencia de las familias de las víctimas, las hijas de Yanina estuvieron acompañadas por la Asociación Civil de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio. Madres, hijas, tías y hermanas, que sufrieron las consecuencias de un femicidio, se reunieron en un puñado y -desde las puertas del palacio de justicia- se pusieron al frente de la primera línea de fuego para pedir justicia y que el hombre que perpetró el crimen reciba la perpetua, sin ningún tipo de beneficio.

El femicidio ocurrió el 15 de febrero de este año, cuando el femicida sorprendió a la víctima en su lugar de trabajo y le propinó 8 puntazos que le arrebataron la vida. El sujeto, que ahora intenta establecer que sus actos fueron propios de una condición mental, razón por la cual se pretende que sea trasladado del Penal de Chimbas a un área psiquiátrica donde se encuentre internado, escapó tras el ataque y se mantuvo tres días prófugo hasta que fue hallado por las autoridades.

