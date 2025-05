La acusada por el crimen en Las Chacritas, entre la perpetua y los tres caminos que planteó su defensa

Este viernes se desarrollaron los alegatos en el juicio contra Luciana Bustos , la investigadora del CONICET acusada por el crimen en Las Chacritas , y tanto la fiscalía como la querella pidieron la prisión perpetua para la mujer imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. Sin embargo, su defensa planteó otros tres caminos con tal de no recibir la máxima pena prevista por el Código Penal.

Si el tribunal colegiado entendiera que el hecho ocurrido el 17 de enero de 2024 fue un acto defensivo, Bustos correría con la surte de no ser castigada por ello, pues así lo estipula el artículo 34, inciso 6 del C.P. El mismo sostiene que no será punible el accionar del que -al momento del hecho- no haya podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, siempre que obrare en defensa propia o de sus derechos frente a una agresión ilegítima. En tal caso, podría resultar absuelta.

8b38d8d0-6dc1-4030-8990-7377c9ce7779.jfif

Ahora bien, si la causa de justificación pretendida no es admitida por los magistrados, los defensores, en calidad de subsidiariedad, plantearon el atenuante de la emoción violenta, lo que la llevaría a cumplir una pena reducida. El artículo 81 del C.P prevé una pena de tres a seis años de reclusión o de uno a tres años de prisión para quien matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.

Si las autoridades tampoco consideraran la circunstancia excusable, como última ratio, los defensores pidieron la absolución por el beneficio de la duda, dados los interrogantes que -a su comprensión- no habrían sido resueltos en todo el debate, el cual inició el 7 de abril de este año y, al cabo de seis semanas. se acerca a su final.

8860b44b-f52c-4259-88f3-7b83813e7dcc.jfif

El próximo lunes se conocerá el veredicto y será en ese momento en que el tribunal la declare culpable o inocente. Luego, en otra etapa de la audiencia se sabrá el monto de la pena, en caso de ser condenada.

En la última sesión antes del dictamen, la acusada rompió el silencio y por primera vez declaró en el juicio. Fue la primera vez que se conoció su voz en la esfera pública y, por ende, su versión de su propia boca. Como lo venía sosteniendo su defensa, aseguró que Amarfil la violó que ella sólo se defendió para frenar su accionar.