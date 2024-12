Imputan por abuso al kinesiólogo sanjuanino que fue señalado de manosear a una paciente

WhatsApp Image 2024-12-19 at 10.04.47.jpeg Fiscal Atilio Yanardi de UFI CAVIG.

Según la denuncia de la chica, Montes de Oca primero la besó, después la manoseó y finalmente la hizo sentar en su falda. Lo que complica mucho la situación del kinesiólogo es lo que pasó posteriormente. El fiscal coordinador de UFI CAVIG, Roberto Ginsberg, explicó que éste se comunicó con la chica a través de mensajes pidiéndole disculpas por lo que había sucedido. Esta situación comprobaría que el hecho denunciado si existió; cabe destacar que el celular de él fue secuestrado y será peritado.

Se supo que la chica radicó la denuncia con un estado de vulnerabilidad muy grande y que conoce al kinesiólogo porque compartían un lugar en común. Ella estaba lesionada y sacó turno para hacerse atender con él.

WhatsApp Image 2024-12-19 at 10.04.46.jpeg Jueza de Garantías Flavia Allende.

La jueza Flavia Allende resolvió imputarlo por abuso sexual simple y le dictó diferentes medidas de coerción como someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, no salir del país y no deberá acercarse a ella y tampoco comunicarse por el plazo de 6 meses.

El abogado defensor de él, Franco Montes, solicitó que a su cliente se le hiciera una excepción de salir del país ahora, ya que tenía un viaje planeado a Chile. La magistrada dio a lugar y se lo concedió.