El iglesiano que se hartó de su amigo y lo asesinó a cuchillazos por 20 pesos en una noche de borrachera

Otra vez está borracho, pensó. Buscó a su cuñada Eliana -la esposa de Domingo-, a su esposo Félix Díaz y juntos alzaron a su hermano, que tenía manchas de sangre en la camisa. Le notaron unas pequeñas heridas punzantes en el pecho y el abdomen, pero si bien él manifestaba que le dolía el estómago, fue tajante con Filomena: “Negra. Si me querés, no me lleves al médico”.