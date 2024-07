Dos amigos y otro no tanto, que terminó con una horqueta clavada en el cuello en Médano de Oro

Tres amigos. Mejor dicho, dos y otro no tanto. Porque aquella noche de viernes, los tres se sentaron a beber en la puerta de un almacén de Médano de Oro y entre tantos tragos empezaron a desconocerse. En medio de la charla, Florentino respondió de mala manera a Juan y se le paró enfrente para desafiarlo a pelear. Ramón, el más pendenciero y arrebatado de los tres, no quiso meterse y miró para otro lado haciéndose el desentendido.

Juan Martín Molina, que era tranquilo, no le contestó a Florentino Atencio y continuó conversando para no ceder a la provocación, hasta que en un momento se retiró del salón. No iba a dejar que el otro jornalero le arruinara la noche, de modo que caminó en dirección al baile de carnaval que organizaban en el Club Juventud Unida, situado en calle 10, cerca de ruta 40.