"Ampacama" Devoto, el reconocido piloto sanjuanino asesinado por la Policía en La Rioja

El nombre de Julio Galón Devoto es parte de la historia del automovilismo en San Juan y en el país. El apodo “Ampacama” -con C y no K- surgió porque no quería que su familia se enterara que se había anotado en una carrera de autos y entonces buscó ese sobrenombre. Otros afirman que se puso ese mote en reconocimiento al nombre del taller del mecánico que le preparó su primer auto de competición.