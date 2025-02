Giro inesperado: la moto utilizada en el ataque a puntazos a un trapito con un tenedor era de un policía

El caso investigado por personal de la UFI Delitos Especiales, bajo las órdenes del fiscal Francisco Micheltorena, dejó abiertos muchos interrogantes. El trapito cree que se confundieron, aunque las imágenes muestran que los dos sujetos que lo atacaron se ensañaron con él.

image.png

Los hombres bajaron de la moto, preguntaron por una persona –para disimular- y, cuando lo tuvieron enfrente, lo atacaron. Ahí le propinaron puntazos con un tenedor. Ene buscó escapar, pero los dos sujetos lo corretearon, lo tomaron a golpes y hasta le tiraron piedras. Cuando los agresores intentaron huir, la Motomel 125cc no les arrancó y entonces fugaron a pie, dejando abandonada la moto.

Enrique Ene fue asistido en el Hospital Guillermo Rawson y los médicos constaron que las heridas no eran de gravedad. Lo que afirmó el cuidacoches de 34 años fue que no sabe a qué atribuir el ataque. Aseguró que no tiene problemas con nadie y hasta especuló que los sujetos que lo agredieron se confundieron de persona.

Los investigadores judiciales y policiales sospechan que no cuenta toda la verdad. No descartan que haya tratado de una venganza por una disputa de territorio. Ene cuidaba coches sobre la calle España, entre Jorge Newbery y Alberdi, cerca de una conocida cervecería. Tampoco descartaron un problema por droga, dado que el trapito es consumidor de estupefacientes, aseguraron. En último lugar están las hipótesis de la deuda de dinero o conflictos personales, aunque la ven menos posible.

Todo es confuso. Y si algo faltaba, los investigadores judiciales pidieron información sobre la moto que ocupaban los delincuentes y que quedó secuestrada. Era la única pista certera que los podría llevar a los atacantes. Sin embargo, un informe del Registro del Automotor reveló que esa Motomel 125cc está a nombre de un miembro de la Policía de San Juan.

El personal de la UFI Delitos Especiales llegó hasta el domicilio del policía –del que no dieron la identidad- y lo entrevistaron, pero éste explicó que hace 8 meses que no tiene esa moto. Según él, la entregó como parte de pago por un terreno y se la dio a otra persona, pero no hizo la transferencia. Los investigadores le creen. Al parecer, la moto pasó por varias manos, así que todavía no pueden saber quién tenía esa moto al momento del ataque.