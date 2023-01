El viaje de terror de un taxista sanjuanino: lo emboscaron, le robaron y lo atacaron con un palo

"Cuando ingresa el viaje, yo lo acepto y voy hacia esa dirección, que es calle Frías. Pero al pasaje no lo ubico y a mi costado veo a una persona que me hace seña, como diciendo que es para él. Entonces me dirijo hacia él y cuando bajo el vidrio, en un segundo me mete la mano al auto y me roba el celular, que lo tenía conectado a un soporte. Forcejeamos, pero igual me lo robó", comenzó relatando la víctima.

Cuando el joven se dio a la fuga, Armando intentó perseguir al delincuente (aparece en la filmación) pero tuvo la mala fortuna de que el auto no arrancaba. "En ese momento aparecen dos personas más. Uno se quería meter por el asiento acompañante y el otro reventó el vidrio, para luego golpearme con un palo en la cabeza. Forcejeamos y sólo se llevaron una caja de puchos. Y se fueron porque yo simulé que sacaba algo de la gaveta, para que creyeran que tenía un arma".

Armando ya hizo la denuncia y entregó las filmaciones a la Policía, pero por ahora no tiene novedades sobre los malvivientes y el celular robado. "Fue una emboscada", se lamentó el hombre.