El polémico médico que zafó de un caso por violencia de género, ahora ejercerá como abogado

Gil.jpg Celebración. Esta es la publicación que hicieron las autoridades del Foro de Abogados para recibir al médico y letrado Jorge Gil.

Su paso por Tribunales fue lo más parecido a un show, con risas ante el juez y provocaciones a los periodistas. Así también la pasó mal. El 14 de diciembre de 2021, en una de las audiencias, fue detenido a raíz de un pedido captura del 2020 por violar una prohibición de acercamiento en otra causa penal en la que lo denunciaron por violento. Esa noche, el hombre que hacía gestos burlones terminó esposado y diciéndole a un policía: “no me hagas esto en público”. Estuvo preso un día.

Gil finalmente logró zafar en el caso Parisi. Sucede que sus defensores argumentaron que era amigo íntimo del funcionario y por tanto no podían atribuirle la comisión del delito de encubrimiento. Fue así que consiguió que le dictaran el sobreseimiento por ese motivo, por ser amigo íntimo del imputado, y no porque no hubiese cometido la acción.

Preso.jpg Detenido. La noche del 14 de diciembre, Gil era detenido tras finalizar la audiencia por el caso Parisi.

Pero la polémica con Gil viene de antes. En octubre de 2020, hizo estas expresiones públicas en una entrevista: “Los tibios, los cobardes, los maricones, los fríos, los grises, son gente inmunda que no pertenece a mi mundo. Orgullosamente soy macho, macho alfa y me las banco, dentro de la ley y fuera de la ley”.

Protagonizó otro episodio en mayo de 2021, cuando lo escracharon en las redes por participar de una marcha anticuarentena en plenas restricciones sanitarias. Lo insólito fue que el médico Gil se encontraba de licencia por ser una persona de riesgo.

Ahora, Gil incursionará en el ámbito judicial. En 2022 se recibió de profesional de las Leyes y en esta última semana juró como miembro del Foro de Abogados para ejercer, de modo que también se lo verá en los pasillos de Tribunales.