Cayó por pegarle a su novia y tenía antecedentes por portación de armas

Según relató a Telesol el hermano de la mujer agredida, la violencia no era algo nuevo. "No era la primera vez que pasaba. Ya le había pegado antes, pero siempre la manipulaba para volver. Esta vez fue peor, porque estaba borracho y fuera de sí", dijo.

Los hechos se agravaron después de que la pareja saliera a un pool. En ese lugar, el hombre revisó el celular de la joven y, al encontrar mensajes con un amigo, comenzó a insultarla y maltratarla. "Después, en el departamento, se descontroló: la golpeó, le tiró de las orejas. Mi hermana me avisó con miedo, cuando él ya se había quedado dormido", contó el familiar.

El nombre del acusado rápidamente comenzó a circular por redes sociales, luego de que el hermano de la víctima publicara lo sucedido. Esto generó una ola de mensajes de mujeres que contaron haber vivido situaciones similares con el mismo sujeto.

tomas ledesma 2

“Estuve con él hasta hace dos meses. Me golpeó y tuve que sacarlo con la policía. Le puse una perimetral”, escribió una. “Es un narcisista. Primero te envuelve con ternura, y cuando lo contradecís, te humilla o te pega”, denunció otra. “Me maltrató psicológicamente y me siguió hasta mi casa insultándome. Me salvó su hermana una vez”, sumó una tercera voz.

Además de estos relatos, se conoció que el hombre ya tenía antecedentes penales ya que en agosto de 2018 fue detenido en el Barrio La Capilla, en Concepción, cuando intentó huir de un control policial. En aquella ocasión, le encontraron un arma calibre .22 cargada con cuatro proyectiles.