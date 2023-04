Asalto del falso policía en Albardón: "Los niños vieron a los padres precintados en el suelo"

El pasado miércoles Tiempo de San Juan dio a conocer el terrible asalto que vivió una familia en Albardón. Robo en el que participaron 3 delincuentes, uno vestido de policía y armado , y otros dos de civil. Los elementos que se llevaron de valor fueron pocos, pero la familia ha quedado muy mal psicológicamente. “ Los niños no quieren ir al colegio. Han quedado mal. Vieron a los padres precintados en el suelo” , expresó el padre de un miembro del matrimonio -que tiene 3 hijos-.

En el interior de la vivienda estaba su esposo y sus 3 hijos. Ahí los ladrones maniataron con precinto a los dos mayores y el vestido como policía se quedó apuntando a los menores. Ese fue el momento que los otros dos ladrones aprovecharon para revisar toda la casa: “La casa terminó revuelta entera. Desarmaron hasta parlante buscando dinero. Se llevaron DNI. Es muy triste vivir esta situación”.

"Estamos viviendo en un Albardón que no sabemos si podemos salir a la calle".

Los policías trabajaron en el lugar pero todavía no encuentran nada. “Esperamos resultados, esperemos que esto se termine. Hay muchas hipótesis de como ocurrió el robo. Pero quiero alertar a la gente. No nos podemos confiar en nadie. Pueden venir vestidos de todas formas. No podemos confiar ni en el vecino” dijo el pariente de las víctimas en Radio Mix de Albardón.

"No podemos disfrutar de tomar mates en la calle. No podemos salir tranquilos".