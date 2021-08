Sobreseyeron al hermano de Emmanuel Mas: ahora su defensa demandará a la denunciante

Después de haber sido denunciado y acusado por violencia de género en perjuicio de su ex pareja, el hermano del futbolista Emmanuel Mas, Pablo Mas, fue sobreseído por el juez que investigó el caso luego de que no encontrara elementos probatorios que lo encuadraran en la comisión de un delito.

La resolución fue del magistrado Federico Rodríguez, quien eliminó las sospechas que pesaban sobre el familiar del ex Boca y actual Orlando City, que había sido denunciado por incumplimiento de una orden judicial (violación de medida perimetral) y amenazas en contexto de violencia de género. Ahora, desde su defensa adelantaron que arremeterán contra la ex pareja y madre de su hijo, ya que "no se cometió ilícito alguno y su buena imagen se vio afectada".

Por esa razón, el abogado Maximiliano Páez Delgado iniciará acciones legales tanto en el ámbito penal como en el civil. En primer término, se estima que el letrado presente una denuncia por falsa denuncia y extorsión en la Fiscalía de turno contra la joven de apellido Imparado y que además la demande por daños y perjuicios.

"Esperamos que también la justicia actúe de oficio y ponga un freno a este tipo de conductas. No se puede usar el aparato de la justicia como herramienta de odio", dijeron allegados de Mas.

"Pablo Mas irá hasta las últimas consecuencias contra la persona que ofreció un relato que no fue comprobado. No se le ha creído nada", sostuvieron desde el entorno del ahora sobreseído, desde donde también se animaron a decir que el caso puede resultar bisagra ya que puede sentar precedentes para situaciones similares.

Las acusaciones cruzadas entre el hermano del famoso futbolista y su ex son de larga data. En mayo de este año, ocurrieron las últimas denuncias. Sin embargo, la disputa entre ambos viene tras el trámite de divorcio y por otra causa penal iniciada en septiembre de 2020, cuando ella lo acusó de agredirla y desobedecer otra restricción. En aquella ocasión Pablo Más también radicó una denuncia contra la chica.