El caso Kerman llegó a un medio nacional y trascendieron detalles perturbadores de la primera denuncia

Tras el estallido del caso que tiene al oftalmólogo Oscar Kerman detenido por abuso sexual, el medio nacional Infobae publicó detalles perturbadores de la denuncia que dio origen a la causa y que ya suma 8 acusaciones de mujeres que fueron sus pacientes. La denunciante de 48 años que dio inicio a la investigación penal contó qué le dijo el profesional dentro del consultorio y describió cómo obró, dejando al descubierto una supuesta conducta indebida.

La docente que lo denunció relató que Kerman la recibió con amabilidad y que, con intenciones de ganarse su confianza, le dio conversación desde el primer momento. Después de consultarle si tenía hijos y pareja, le preguntó qué edad tenía y, ni bien le respondió, le dijo sorprendido: "No podés tener 48 años".

Explicó que luego de realizarle el chequeo que hace cualquier oculista, se acercó indebidamente para despedirla e incluso le sugirió que permaneciera más tiempo. Acorde lo publicado, la denunciante sostuvo: "Yo retiré mi cabeza para atrás para esquivarlo y él se alejó. Tomé mi bolso que estaba sobre una camilla porque me quería ir y él me dijo ‘¿por qué estás tan apurada?’. Me dijo que volviera con más tiempo para hacer el fondo de ojo".

Acorde la narración de la denunciante, cuando se dirigía a la puerta del consultorio para marcharse, el médico que la interceptó en el camino actuó sin disimulo, la tomó por la cintura, le dio besos en las dos mejillas y le manifestó: “Qué lástima esto de los barbijos, que nos pone tanta distancia”.

Según el testimonio, cuando la mujer le dio la espalda para salir del lugar tras la despedida, Kerman la volvió a agarrar de la cintura pero esta vez fue más allá, ya que la acercó hacia él y la manoseó. Sobre esto, la paciente expresó:

"Me pareció amable que me saludara. Lo miré, me hice hacia atrás, me volvió a tomar de la cintura y me llevó hacia su cuerpo. Yo sentí mis pechos apoyados en las partes de su pecho y brazos. Me puse de espalda para abrir la puerta y este señor me tocó la cintura y deslizó una de sus manos llegando hasta los glúteos, diciéndome ‘no te pierdas, volvé así te hago un fondo de ojos’".