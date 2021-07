Médicos sanjuaninos denunciados por abuso sexual: ¿en qué quedaron las causas?

Tres son los médicos sanjuaninos que se encuentran en la mira de la Justicia Penal después de que fueran denunciados por presunto abuso sexual y, mientras dos de ellos permanecen excarcelados, uno todavía continúa tras las rejas. Cuando se conocieron los casos, las noticias causaron revuelo en la opinión pública de la provincia pero ¿en qué quedaron la causas?

La causa que presentó novedad el último jueves fue la que involucra al ginecólogo Matías Moretti, el especialista que cumplía funciones en el Hospital Marcial Quiroga y que fue denunciado por una joven de 18 años, la que aseguró que la agredió sexualmente. En una audiencia que se celebró en Tribunales, su defensa insistió con que la medida cautelar sea revisada por el juez de Garantías Federico Rodríguez.

Es que el magistrado le dictó prisión preventiva por 60 días y la medida fue cuestionada por su abogado defensor Leonardo Villalba, quien apeló la decisión y elevó la queja al Tribunal de Impugnación. Ahora, el pedido se renovó argumentando que no están dadas las condiciones para que su representado se mantenga privado de libertad, pues no hay peligro de fuga y recién inicia la investigación. Sin embargo, Rodríguez no dio lugar a la solicitud.

Moretti, de 36 años, fue denunciado por una ex paciente -que habría atendido cuando era menor de edad- con la que se encontró en una cita. La joven denunció en CAVIG que la ultrajó y que la forzó a mantener relaciones sexuales, por lo que los fiscales pidieron su detención y así lo resolvieron en la formalización. Por el momento se investiga lo denunciado y el obstetra sigue preso en el Penal de Chimbas.

El otro caso, todavía más polémico, envuelve a José Andrés Navarro que no fue denunciado una sino dos veces por presuntos abusos sexuales en perjuicio de sus pacientes. El clínico que atendía en CEAC fue señalado por una mujer a la que asistió en una consulta, quien sostuvo que se propasó con ella, la manoseó e intentó besarla.

Fue por eso que, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, la jueza Gema Guerrero lo dejó en libertad pero le prohibió las salidas de la provincia sin autorización previa y le dictó una restricción de acercamiento a la presunta víctima por cualquier tipo de vía.

Excarcelado bajo fianza de 100 mil pesos y todavía vinculado a la causa que lo tiene como imputado, Navarro tampoco puede cumplir funciones en la clínica por orden judicial ni se puede mantener contacto con el personal que allí trabaja, por al menos dos meses.

Cuando su caso vio la luz, una mujer que ya lo había denunciado en el Segundo Juzgado de Instrucción por un proceder similar acudió nuevamente a la Justicia para exigir respuestas, ya que desde 2018 no tenía novedades. CAVIG, pese a su instrucción actual, se declaró incompetente y esa segunda causa sigue cursando en la justicia ordinaria.

Del tercer médico que fue denunciado por abuso sexual y es investigado por las autoridades poco es lo que se conoce. Al igual que cuando trascendió su caso, hasta este viernes 16 de julio permanece en libertad aunque vinculado a un proceso que podría terminar con su aprehensión.

Todavía hay tiempo para que el caso tome forma y se formalice su situación, si así lo creen conveniente los fiscales que intervienen en la instrucción, comandados por Claudia Salica, a la cabeza. Ni su identidad ni el lugar en donde trabaja se conoce, dado que los representantes del Ministerio Público aún no tienen claro si hay elementos para acusarlo o no.