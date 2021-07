Fugó un peligroso y polémico delincuente: tiene graves causas penales y hasta denunció a policías

Un hombre, identificado como Leonardo Marcelo Sampieri (conocido agenciero de autos), está siendo buscado por la Policía de San Juan, luego de que se fugara de su vivienda, ubicada en Concepción, violando así la prisión domiciliaria. Sampieri fue noticia en el último mes por cuatro hechos distintos.

El primero ocurrió a principio de junio, cuando fue detenido en su casa luego de que se la allanaran y le encontraran dos armas de fuego y una granada de mano. Los policías de la subcomisaría Villa Hipódromo pidieron allanarle su hogar porque lo vinculaban con un robo a mano armada en su jurisdicción. Supuestamente, una de esas armas había sido utilizada en el asalto en Rawson. Además le hallaron una camioneta y un camión con documentación apócrifa, por lo que sospechan que serían robados.

El hombre, oriundo de Mar del Plata, fue detenido por tenencia de arma de fuego y fue dejado a disposición de Flagrancia. Al día siguiente, la Justicia flagrante lo condenó a dos años y dos meses de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, por ser su primera causa lo dejaron libre pero si reincidía en el delito, iría preso de inmediato.

A fines de junio, cuentan fuentes tribunalicias, una amante se presentó en su vivienda de Concepción y le dijo que estaba esperando un hijo suyo. Esto enloqueció a Sampieri, sacó un arma y amenazó de muerte a esa mujer. La víctima lo denunció y fue detenido, cayendo nuevamente en Flagrancia. Como ya tenía una causa, esta vez le dieron prisión efectiva. Sorprendentemente, lo beneficiaron con prisión domiciliaria, por lo que iba a pasar los días de arresto en su domicilio capitalino. Este fue el segundo episodio que lo tuvo como protagonista.

En el medio de la segunda causa, la que lo debería haber llevado al Penal de Chimbas, radicó una denuncia contra los policías de la subcomisaría Villa Hipódromo que le allanaron su vivienda y le encontraron las armas de fuego. Es que, tal como afirma la exposición, los policías supuestamente lo golpearon, manosearon a su mujer -también marplatense-, le iniciaron una causa federal "falsa" según su defensa Victoria De Dax, entre otras. Por este episodio, el tercero en la lista de Sampieri, los policías del allanamiento rápidamente fueron castigados por los altos jefes y los mandaron a trabajar a comisarías alejadas del Gran San Juan, lo que generó malestar entre los efectivos ya que "beneficiaron a un delincuente y castigaron a policías que trabajaron correctamente", dijeron algunos de los castigados.

El broche de oro de Sampieri fue el que ocurrió en la tarde del pasado sábado. Es que la Justicia sanjuanina fue a buscarlo a su vivienda, donde debía estar cumpliendo la prisión domiciliaria, y no lo hallaron. Pidieron allanar su casa, ingresaron y no lo encontraron. Se fugó, incumpliendo el beneficio judicial que no lo llevó al Servicio Penitenciario Provincial.

Lo buscaban desde la UFI CAVIG por alguna diligencia judicial. Hay dos opciones: o fueron a verificar si cumplía la prisión domiciliaria, o algo aún peor que se conoció el mismo sábado. Lo están investigando porque posiblemente habría cambiado su identidad y habría escapado de Mar del Plata -su ciudad natal- donde presuntamente está siendo buscado por una causa de homicidio. Unas fuentes policiales afirmaron que hasta tenía el documento de identidad con el nombre trucho de "Leonardo Marcelo Sampieri". Su nombre sería otro. Sin embargo, cuando lo fueron a buscar ya no estaba en su casa. Ante esto, cabe preguntarse: ¿sabía que lo iban a ir a buscar?