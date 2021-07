Denuncian a unos policías sanjuaninos por supuestos golpes y manoseo en un allanamiento

Una grave denuncia recayó en la UFI de Delitos Especiales contra unos policías sanjuaninos, a los que acusaron de haber realizado una serie de irregularidades durante un allanamiento en una vivienda de Concepción, en Capital. Cinco de ellos pertenecen a la subcomisaría Villa Hipódromo, y el resto a otras dependencias. Ya fueron trasladados hacia otras comisarías alejadas del Gran San Juan en forma de "castigo", aseguraron fuentes del caso.

El allanamiento se dio en la mañana del martes 2 de junio. Los policías de la subcomisaría Villa Hipódromo entraron con la orden de allanamiento del juez Guillermo Adárvez, a cargo del Tercer Juzgado de Instrucción. En la requisa, los efectivos secuestraron una pistola 9 mm, proyectiles y una granada de mano.

Al propietario de la vivienda, el conocido agenciero de autos Leonardo Marcelo Sampieri, lo detuvieron y lo dejaron a disposición de Flagrancia. Al día siguiente, su defensa, a cargo de Victoria De Dax, acordó una condena en suspenso. Es decir, quedó libre pero no puede reincidir en el delito, sino iba preso de inmediato.

Ahora bien, ¿por qué unos efectivos que cumplen funciones en una dependencia rawsina fueron hasta una vivienda de Concepción, ubicada a metros de la Comisaría Segunda, a realizar un allanamiento? He aquí las versiones encontradas entre los policías y la defensa.

La versión policial afirmó -incluso en su momento- que allanaron ese domicilio porque tenía la información de que Sampieri tenía guardado varios objetos que habían sido robados en jurisdicción de la subcomisaría Villa Hipódromo. Desde el entorno de Sampieri cuentan que "algo tienen en contra de él y con la investigación se va a saber".

Más allá de ello, De Dax se presentó junto a su cliente Sampieri en Fiscalía y denunciaron las irregularidades que, según ellos, hubo en el allanamiento. En primer lugar, la denuncia refiere a que fue un accionar "totalmente desmedido y que no llevaron personal femenino, sabiendo que en esa casa habita una mujer. Lo saben porque no es la primera vez que le allanan la vivienda".

Los otros puntos de la denuncia sostienen que los efectivos, luego de reducirlos, a Sampieri comenzaron a golpearlo brutalmente, y a su pareja la empezaron a revisar "y se extralimitaron en ese palpado, la manosearon", aseguró la letrada. También, afirma que el veedor judicial nunca estuvo en el interior del domicilio supervisando el procedimiento y que tampoco hubo civiles que atestiguaran del allanamiento. Es decir, para De Dax hubo "un abuso policial".

Agregó, además, que "le iniciaron una causa federal por supuestamente tener camionetas robadas y documentación apócrifa de ellas, en su negocio. Ni siquiera hubo pericias ni informes al respecto. Las camionetas no son robadas y Sampieri tiene la documentación real". Finalizó afirmando que también presentarán una denuncia ante la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública.

Lógicamente, otra fue la versión de los efectivos involucrados, los que a los días de la denuncia fueron trasladados hacia comisarías alejadas del centro sanjuanino. Esto, en la Policía, significa que fueron castigados por el supuesto "mal" proceder en la casa de Sampieri. Como la denuncia es reciente y no hay avances judiciales, se prefirió no identificarlos.

Según algunos de los policías "castigados", con los que este medio tuvo la posibilidad de hablar, al allanamiento sí llevaron personal femenino. "Fue una policía del Comando Radioeléctrico Urbano y otra de uno de los Comunales, por lo que no hubo manoseo, ni una extralimitación en el palpado", afirmó uno de ellos. Sobre el resto de las irregularidades, los policías aseguraron que "no hubo nada extraño. Fuimos a su casa con orden de allanamiento, no golpeamos a Sampieri y ni tocamos a su mujer".

Por otro lado, afirmaron que tienen grabaciones de cuando el veedor judicial ingresa a la vivienda, junto a los policías que realizaron el procedimiento. "Nosotros tenemos filmaciones desde que iniciamos el procedimiento", aseguraron los efectivos, los que iniciarán una demanda civil contra Sampieri y De Dax.

Sobre los testigos civiles, los policías entrevistados sostuvieron que se requieren de ellos cuando se realiza una causa por droga. "En este caso, fuimos por un robo a mano armada que hubo en Rawson y que sabíamos que Sampieri algo tenía que ver, y además del arma del robo, encontramos otra pistola que por esa le iniciamos una causa en Flagrancia. Seguimos con el allanamiento y hallamos un camión que tenía adulterado el chasis y el motor, y una camioneta, cuyo título y tarjeta verde era adulterada. Y eso no los constatamos nosotros, sino los peritos forenses de la Policía de San Juan", dijeron los efectivos. Por esto último, le iniciaron la causa federal.

Pese a ambas versiones, las dos partes dijeron poseer videos del allanamiento. Serán fundamentales para esclarecer los hechos y saber si los efectivos actuaron indebidamente. Lo cierto es que a los policías involucrados, sin tener acusaciones firmes por parte de la Justicia, ya fueron castigados por los altos jefes policiales.