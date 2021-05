Agresión a un policía: un acusado hará trabajo comunitario y el otro zafó

Los dos hombres detenidos el lunes último por la agresión contra un policía en Santa Lucía, salieron airosos. Uno fue condenado a pagar una suma simbólica y a cumplir trabajo comunitario en un municipio, mientras que su amigo fue declarado inocente y despegó del todo en la causa penal.

El caso tuvo resolución este lunes durante una audiencia presidida por el juez Carlos Lima en los tribunales de Flagrancia, con la participación del fiscal Cristian Catalano y los abogados defensores, César Jofré y José Tejada. Los acusados fueron Darío Orrego, de 26 años, y Yonathan Gallo, de 33 años, quienes llegaron a juicio acusados de los delitos de daño agravado y atentado y resistencia a la autoridad por la agresión a un agente de policía y romper la moto de este efectivo.

El incidente se produjo el lunes al mediodía sobre calle Hermes Quijada, cerca de Urquiza, en Santa Lucía. Orrego y Gallo viajaban en una moto Zanella 110cc y supuestamente iban zigzagueando. Dos policías en moto los vieron y empezaron a perseguirlo hasta que los hicieron detener. Ahí se produjo un forcejeo y ambos quedaron detenidos, imputados de agredir a uno de los policías y romper su moto.

El abogado César Jofré consiguió demostrar que Gallo no se resistió al arresto, mientras que el abogado Tejada intentó probar que Orrego no le pegó al policía, que solo lo empujó. En la audiencia, el fiscal Catalano expuso que se estableció que, al momento de que fueron interceptados por los uniformados, Gallo bajó de la moto y fue detenido de inmediato. En cambio, Orrego le largó una trompada al agente de apellido Ávila, aunque no le pegó, y después lo empujó, provocando que éste cayera con su moto y el rodado se dañara.

En base a esto, el fiscal pidió el sobreseimiento de Yonathan Gallo. En razón de que Orrego no tenía antecedentes y el delito que le atribuían no era tan grave, solicitó que se le concediera la suspensión de juicio a prueba. A cambio, pidió al juez que se le fije el pago de una suma simbólica para resarcir el daño, que realice trabajos comunitarios y se fije reglas de conductas. El juez Carlos Lima concedió la probation: dispuso que abone 2.000 pesos en resarcimiento, realice trabajo comunitario una vez por semana durante 4 meses y que cumpla ciertas normas de conductas.