Hombre hallado muerto en una acequia de Pocito: ¿qué hipótesis maneja la Policía?

En la mañana del lunes último, hallaron muerto a un hombre dentro de una acequia de Pocito. Fuentes policiales informaron que el fallecido se llamaba Juan Carlos Espejo, de 68 años, y fue hallado en ese conducto que está ubicado a 50 metros de su vivienda, ubicada cerca de la intersección de Calle 12 y calle Aberastain, en el interior del barrio Río Negro.

Según los datos recabados por los investigadores, Espejo tenía familia -incluso su hija Sheila, de 36 años, fue la que encontró el cuerpo y llamó al 911- pero en esa vivienda del Río Negro vivía solo. Aseguraron, además, que tenía problemas intestinales y del hígado ya que padecía cierta adicción a las bebidas alcohólicas.

Por otro lado, afirmaron que era una persona muy conocida en la zona y que solía deambular de noche, por lo que creen que cayó a la acequia en horas de la noche o madrugada.

Sobre la causa de su muerte, la determinará la autopsia. No obstante, descartaron que se haya tratado de un homicidio ya que el cuerpo no tenía signos de violencia. Sí rescataron una pericia clave: había un resbalón cerca de ese conducto, el cual estaba colmado de agua. Por esto, sospechan que se resbaló, cayó al canal y no pudo salir por sus medios. Determinarán, también, si al momento de su fallecimiento había ingerido alcohol.