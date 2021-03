El asesino del policía quiso disparar más veces, pero se le trabó el arma

La investigación en torno al asesinato del oficial Oscar Armando Mura sigue revelando detalles de lo sucedido el viernes último en la madrugada. Uno de los datos que se conocieron es que Diego Espejo, intentó disparar más veces contra el policía, pero el arma se le trabó. También trascendió que los primeros informes forense señalaron que la víctima no presentaba otras lesiones, más que los disparos. Es decir, que supuestamente no hubo pelea o agresiones entre ambos antes del crimen.

David Roberto Espejo continúa detenido, mientras esperan los resultados del informe psicológico por su estado mental. Es que el domingo último, durante la audiencia de formalización en tribunales, se mostró shockeado y ni siquiera pudo responder a las preguntas del juez.

La imputación

El joven de 28 años, que trabaja como recolector de basura, está acusado de asesinar de 4 disparos a su pareja, el oficial Oscar Armando Mura, la madrugada del viernes último dentro del departamento que compartían en la calle Quiroga del barrio Sarmiento, Chimbas. La imputación es de homicidio agravado por el vínculo.

Juntos. Espejo junto a su vìctima, el oficial Oscar Mura.

El mismo confesó que fue el autor del crimen de Mura. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasó esa noche. Los investigadores establecieron que esa noche fueron juntos a un bar. De acuerdo a las grabaciones de las cámaras, se los vio charlando, muy normal y hasta en un momento Espejo se mostró cariñoso con Mura, explicó una fuente del caso.

El ataque

El problema se suscitó en el departamento. Estiman que la discusión, si la hubo, fue minutos antes de las 3 de la mañana. Aparentemente ya estaban en cama. Espejo estaba en bóxer y la víctima también, pero además vestía una remera. Existe el convencimiento que no llegaron a tomarse a golpes o no se agredieron físicamente antes del crimen. Una fuente judicial contó que la víctima ni el supuesto agresor no presentaban lesiones.

Una cosa que no está clara es cómo fue que Espejo fue encontrado esposado, cuando entraron al departamento y encontraron muerto a Mura. El presunto homicida habría dicho que el policía le puso las esposas y ahí vino la discusión y su reacción. Algunos investigadores sostienen que bien puede ser su coartada, que se colocó las esposas después de matar al oficial y de esa forma preparar la escena para justificarse.

La furia

La sospecha es que Espejo se apoderó del arma del policía y lo atacó casi a sangre fría al efectuarle 4 disparos. Creen que estaban de pie. Tres de los tiros fueron en la zona del abdomen y atravesaron el cuerpo de la víctima. El último balazo habría sido el que recibió en la espalda, que también tuvo orificio de entrada y salida. Quizás con la idea de rematarlo.

Pero hay más. Lo más revelador es que, supuestamente, intentó dispararle más veces. No llegó a hacerlo porque la pistola se le trabó. Fuentes de la investigación contaron que un quinto proyectil quedó en la recamara sin poder dispararse. Un sexto cartucho salió despedido por la “ventana de expulsión”, explicaron. Esto quiere decir que Espejo gatillo en otras oportunidades, buscando acribillar a la víctima, dijeron las fuentes. Esto puede agravar la imputación, dado que habría ensañamiento.