Estaba muy ebrio, fue a la casa de su ex de Pocito y la agredió brutalmente

En la madrugada de este lunes, un hombre fue detenido luego de que fuera a la casa de su ex de Pocito, en evidente estado de ebriedad, con intenciones de ver a sus tres hijos y terminara golpeado brutalmente a la mujer.

Según dijeron fuentes policiales, la víctima se encontraba en su domicilio junto a sus tres hijos -dos menores y uno mayor que padece una parálisis motriz, según relataron en la Fuerza-, el agresor, identificado como Héctor Gustavo Nuñez, llegó a la vivienda y estaba muy borracho.

Le dijo a su ex pareja que quería ver a sus tres hijos. Sin embargo, la mujer no quería que ingresara y le dijo que se fuera. Es que el violento tenía una orden judicial de prohibición de acercamiento desde el año 2016, impuesta a favor de su ex pareja. Sin embargo, el agresor no hizo caso y comenzó a proferirle gritos e insultos y hasta la intentó golpear.

Inmediatamente, la víctima tomó su celular y llamó al 911. Ante esto, Nuñez salió corriendo. Los efectivos llegaron, realizaron unas recorridas por el lugar hasta que vieron al violento y lo detuvieron. Será juzgado por incumplimiento de orden judicial, en el contexto de violencia de género.