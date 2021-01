Le robaron la computadora a una conocida infectóloga sanjuanina

Rosa Conteras, infectóloga del Hospital Marcial Quiroga, se llevó un mal trago cuando algún oportunista robó su computadora en Capital. Contó en su cuenta personal de Facebook que fue cuando se bajó en un vivero ubicado en lateral de Circunvalación y Nuche para hacer una consulta y que "estaba lleno de gente".

Al volver a su auto de una rápida consulta en el vivero, se encontró con que le habían sustraído su computadora con artículos de medicina y estudios sobre Covid-19. En la red social Facebook, la profesional hizo un descargo. “Estaba lleno de gente, pero como siempre nadie vio nada”. “Mi compu está rota, es vieja, no sirve si no tiene mouse, es pesada, lenta. En fin muy rota pero para mí muy importante está llena de artículos de medicina, de Covid sobre todo. Solo trabajo de muchos años y horas de estudio...creo que no le servirá a mucha gente, que bronca más grande que daño”, declaró.