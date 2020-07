Crimen del iglesiano: declaró el principal acusado y apuntó contra su mujer

Declaró Luis Alfredo Montaño y, como se esperaba, cargó toda la responsabilidad en su mujer en el brutal asesinato de Rubén Quiroga cometido en mayo último en Iglesia. El principal acusado en la causa dio una sorprendente versión ante el juez Javier Alonso de Jáchal a través de la cual trató de despejarse y hacerse ver con un papel secundario en el crimen. Es más, aseguró que Glenda Aciar ideó el homicidio y que ella lo atacó, todo porque, supuestamente, la víctima la extorsionaba con fotos y videos íntimos.

Montaño declaró desde media mañana hasta aproximadamente las 20 de este viernes en la sede de la Segunda Circunscripción Judicial. El juez Javier Alonso le leyó las pruebas en su contra y lo acusó formalmente por el delito de homicidio agravado por alevosía. El miércoles último había sido indagada Glenda Nabila Aciar, pareja de Montaño y amante de Quiroga, que hundió justamente a su pareja como principal mentor y ejecutor del asesinato.

Era de esperar que Luis Montaño iba a defenderse, asesorado por su defensora, la abogada María Filomena Noriega. Según allegados al caso, éste no tuvo empacho en acusar a Glenda y se mostró como un hombre víctima de una infidelidad, que después sólo colaboró con su mujer para deshacerse de ese hombre que supuestamente la acosaba.

Entre lo que dijo, Montaño aseguró que el día del crimen, él ya no convivía con Aciar. Hacía unos días se había ido de la vivienda que compartían producto de las infidelidades de la mujer. El acusado aseguró que el día del asesinato llegó a la vivienda y que no encontró a su expareja. Salió al fondo, vio unas huellas y las siguió.

Al poco andar, se encontró con Glenda y un fuego. Cuando observa el suelo, descubrió que Quiroga estaba muerto y, al lado, la bicicleta del iglesiano. Según indicó, ya lo había asesinado, luego lo incineró y arrojó todos los restos a la letrina de su vivienda, según indicó Filomena Noriega, defensa del sospechoso.

Luego de ello, Montaño declaró que le preguntó por qué hizo eso y Aciar le contestó que lo mató porque Quiroga quería tener relaciones con ella y la mujer no. Entonces, aparentemente el fallecido la extorsionó: si no tenían relaciones, Quiroga le mostraría unos videos de ambos manteniendo relaciones a Montaño. Por ello, decidió asesinarlo y, también, porque quería recomponer la relación ya que tenían una hija en común y Aciar "no lo quería perder", dijo Noriega.

Con respecto al rapado de Aciar, Montaño declaró que nunca la obligó a hacerlo. Todo lo contrario. Según dijo al juez Alonso, fue la propia mujer la que decidió pelarse como una muestra de amor a Montaño. De esa manera, buscaba volver con el padre de su hijo y "empezar una vida nueva", afirmó la letrada.

No trascendieron más detalles de la declaración, pero afirmaron que Montaño aseguró que fue Glenda Aciar la que ideó el plan para asesinar a Rubén Quiroga esa noche del 26 de mayo último en las afueras de Rodeo. Sobre el plan, dijo que ella lo citó, que él la acompañó y que la chica fue quién lo atacó con un hierro a Quiroga para darle muerte. Después, la ayudó para deshacerse del cuerpo, según las versiones que se conocieron este viernes.