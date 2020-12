Ex titular del Pami zafó del juicio por coimas: leche y $50 mil, su castigo

Por decisión del Tribunal Oral Federal, el ex director del PAMI Jorge Clavel fue castigado con la suspensión de juicio a prueba por los delitos de defraudación contra la administración pública y violación a los deberes de funcionario público. De esta manera, evitó el juicio oral y público y un castigo mayor (una condena), pues sólo tendrá que pagar 50 mil pesos como reparación simbólica y deberá donar 14 kilos de leche en polvo.

Acusado de pedir coimas, el ex titular de la oficina pública y su defensa -Fernando Castro- propusieron ese castigo y el Tribunal aceptó, dándole finalización al proceso judicial que inició en el 2013, cuando Clavel fue denunciado. Tras ser procesado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, su situación se encaminó al debate que esta semana quedó suspendido. El fiscal Francisco Maldonado, cuya opinión no era vinculante, también había dado el OK al ofrecimiento de probation.

Además de la reparación simbólica económica, Clavel -que en cierto modo reconoce la comisión de delito- tendrá que donar a una institución 14 kilos de leche al mes, durante 6 meses.

Si bien en un principio quedó detenido en el Servicio Penitenciario, como el delito es excarcelable, quedó en libertad todo este tiempo. Es que las penas mínimas por los delitos que se le imputaron no superan los tres años.

Clavel asumió en el PAMI en el 2004 y estuvo frente a la institución hasta el 2010 cuando fue removido por orden nacional.