Robó $500.000 en alhajas de la galería Estornell y quedó grabada por las cámaras

Una mujer entró a una joyería de la Galería Estornell fingiendo ser una cliente y en un descuido robó un sobre con decenas de alhajas valuadas en 500.000 pesos. El increíble robo sucedió este jueves a la mañana y las cámaras de seguridad captaron a la ladrona cuando entró al paseo y también en el momento que huía.

Fue un robo aprovechando el descuido de la dueña de Alhajitas, en el local 32 de la conocida galería de la capital provincial. La desconocida entró disimuladamente a las 10.42 y preguntó por una cadena de oro y unos dijes, supuestamente quería para obsequiar a una mujer que cumplía 45 años. “Le dije que el oro estaba muy caro, que me una cadena nada más cuesta más de 25.000 pesos. Y me respondió que no había problemas, que habían juntado más de 28.000 pesos entre las amigas”, relató Carla, la propietaria.

La supuesta clienta eligió dos piezas de oro y en un momento pidió ver unos aritos para un bebé. Fue ahí que Carla salió de detrás del mostrador y fue hasta una vitrina para sacar algunos aritos. En ese instante fue que, sin que Carla se diera cuenta, la desconocida manoteó uno de los paños o sobre que contenía las alhajas y la metió en una bolsa. “No vi nada. En un momento la mujer me dice: después vuelvo por los aritos. Me voy al banco a buscar la plata así compro la cadena y los dijes. Es más, me dejó 1.000 pesos de seña y salió apura”, relató la comerciante. Al poco tiempo de que se retiró esa mujer, Carla notó que faltaba uno de los sobres con joyas que estaban sobre el mostrador.

Después confirmó que era esa desconocida quien la sustrajo. En el paño tenía cerca de 50 pulseras, dijes, esclavas y anillos de oro. Las cámaras de seguridad de la galería lograron captar imágenes de la ladrona cuando ésta entró y también cuando fugó.Ahora la Policía la busca y no descartan que sea la misma que robó en una relojería. Dicen que la ladrona tenía tonada porteña.