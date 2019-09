Exclusivo: el director de escuela más complicado, la víctima lo reconoció como su abusador

El director de escuela acusado de corromper sexualmente a un adolescente está cada vez más complicado. La propia víctima lo reconoció de manera contundente como el hombre que abusó de él después de que se citaran cerca de su escuela, en Capital, revelaron fuentes judiciales. Por otro lado, este viernes a la mañana, el docente fue llevado al Segundo Juzgado de Instrucción para su indagatoria, pero se amparó en su derecho de abstenerse a declarar.

El juez Pablo Flores imputó a Ricardo Alberto Gómez (54), quien es profesor de Lengua y actual director del CENS Nº 74 Juan Vucetich, del delito de corrupción de menores en una causa que se inició en octubre de 2016, indicaron en tribunales.

La denuncia fue hecha por los padres de un jovencito, en aquel entonces de 16 años, que contó que este hombre -que daba nombre falso- lo contactó a través de Facebook y, luego de intercambiar mensajes, lo citó para que se vieran. Quedaron en encontrarse cerca de la escuela a la que concurría el chico, en Capital. El sujeto llegó en un Chevrolet Onix blanco y charlaron un rato dentro del rodado hasta que éste lo invitó a su departamento en una torre del barrio San Martín, en Concepción, Capital, expresaron las fuentes. Una vez que estuvieron ahí, el individuo supuestamente se aprovechó del adolescente y le practicó sexo oral, también quiso que lo accediera carnalmente, pero no lo consiguió.

El jovencito se fue y no volvió a ver más a su abusador. A los días entró en crisis frente a un psicólogo y se animó a contar lo sucedido a sus padres. Eso motivó la denuncia penal. El chico no pudo aportar más que la descripción del hombre, el nombre que usaba en la cuenta de Facebook y la descripción del auto que tenía, pero no recordaba la ubicación del departamento ni otros detalles para individualizarlo.

Los investigadores policiales de Delitos Complejos comprobaron que el nombre de esa cuenta de Facebook era falso y no hallaron fotos de él. Los efectivos de Seguridad Personal, por su parte, empezaron a averiguar en el barrio quién era el sujeto pero no lo localizaron. La investigación se extendió por mucho tiempo hasta que los efectivos de Delitos Complejos identificaron la dirección de IP del usuario a través de la cuenta de Facebook. Así establecieron de qué computadora, y su localización, salieron los mensajes que recibió el adolescente. Ese rastreo informático llevó a los investigadores al departamento del docente Ricardo Alberto Gómez, en Bº San Martín, afirmaron fuentes judiciales. Descubrieron que su fisonomía coincidía con la descripta por la víctima y también tenía un auto como el que señalaba en la denuncia, explicaron. Así, el círculo terminó por cerrarse en torno al docente y director del CENS Nº74 Juan Vucetich de la zona de Concepción, Capital.

Y tal como adelantó en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN, su detención se produjo el sábado último por orden del juez Pablo Flores y quedó imputado de presunta corrupción de menores. Entras las medidas importantes que faltaban, estaba la del reconocimiento por parte del joven -ahora de 19 años-. Es que había visto una sola vez a su abusador. Eso se concretó este jueves, ocasión en que Ricardo Gómez fue sometido a una ronda de reconocimiento junto a otros tres hombres de su misma edad y casi con igual fisonomía. Todo esto en presencia del fiscal, el juez y el abogado defensor. Según fuentes judiciales, el joven fue contundente al señalar a Gómez como la persona que abusó de él.

Esto último complica más al director de escuela, quien este viernes fue llevado a indagatoria. Por consejo de su abogado, el docente prefirió abstenerse a declarar ante el juez y por el momento continuará detenido hasta que resuelvan su situación procesal.