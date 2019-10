La “mechera” que robó $500.000 escapó de la provincia

La policía busca incesantemente a la mujer que la semana pasada robó una decena de joyas valuadas en 500.000 pesos. Y fue gracias a la ayuda de las cámaras de seguridad que pudieron determinar que la ladrona abandonó la provincia desde la terminal de ómnibus, aparentemente con destino a la ciudad de Mendoza.

En la provincia vecina la mujer ya habría cometido otros delitos similares en locales del mismo rubro. Y por tal razón es que el trabajo interno entre ambas instituciones ha generado un protocolo que busca poder detener a esta mujer que ya cuenta con un historial en sus espaldas. En San Juan cometió varios robos utilizando el mismo modus operandi, y fueron varios locales del microcentro local los que se sumaron a un pedido de justicia.

El ultimo hecho que cometió fue el pasado jueves cuando en horas de la mañana las cámaras de seguridad captaron a la “mechera” robando en la joyería “Alhajitas” de la Galería Estornell y también en el momento en el que huía.

Fue un robo aprovechando el descuido de la dueña del local 32 de la conocida galería de la capital provincial. La desconocida entró disimuladamente a las 10.42 y preguntó por una cadena de oro y unos dijes, supuestamente quería para obsequiar a una mujer que cumplía 45 años. “Le dije que el oro estaba muy caro, que me una cadena nada más cuesta más de 25.000 pesos. Y me respondió que no había problemas, que habían juntado más de 28.000 pesos entre las amigas”, relató Carla en otra edición de este diario.

El pasado 17 abril también realizó el mismo delito en “Tic Tac”, otra conocida joyería de San Juan, llevándose en esta oportunidad un paño con cruces de oro. Hasta el momento sigue prófuga pero la policía la tendría identificada. Este tipo de delitos tiene preocupados a varios comerciantes que incluso concen las rutas de escape de las "mecheras".