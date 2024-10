Thiago Sánchez, el joven malambista que nació con el ritmo en los pies y sueña con ser médico

Su presentación para llegar al escenario principal del Laborde fue constante cada año, pero no lograba el cometido. Bajar los brazos no fueron nunca una opción, por lo que continuó presentándose y formándose.

image.png

“A los 13 años arranqué con Sergio González y Darío Riveros, quienes son mis profesores hasta el día de hoy. Seguí zapateando con ellos y gracias a Dios pudimos lograr representar a la provincia”, comentó Thiago. Su primera selección fue para la edición 2023; mientras que durante la edición del 2024 recibió una Mención Especial de parte del jurado.

Dicen que la tercera es la vencida. Es la tercera vez que Thiago llegará hasta Córdoba para representar a San Juan y sus aspiraciones mayores es quedarse con la categoría malambo Juvenil. “Cuando me eligieron saltaron un poco de lágrimas y estoy feliz de poder representar a la provincia nuevamente en la categoría juvenil”, dijo.

La danza, y en particular el malambo, no son las únicas ocupaciones del adolescente sanjuanino. Es alumno del Colegio Andacollo, en Chimbas, donde recibió gran apoyo de sus compañeros quienes lo celebraron al enterarse el resultado del selectivo Laborde.

image.png

Mientras cursa el quinto año, sus aspiraciones están en compartir su pasión por la danza con su otro sueño, ser médico. “El año que viene salgo de la escuela y me gustaría estudiar medicina. La danza es un hobbie que tengo, y me ayuda a desestresarme un poco, y me gustaría ser médico el día de mañana”, señaló el adolescente que estará viajando a Córdoba en enero para participar de uno de los festivales de danza y folclore más importantes del país, con el desafío de dejar a San Juan en lo más alto del malambo nacional.