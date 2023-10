Miriam, la dueña de la mejor ruana de San Juan

Pero no hay mal que por bien no venga. “Ponete a vender eso que nos hacés a nosotros y a tus amigas”, la aconsejó Brenda, la menor de sus cuatro hijos, haciendo referencia a los tejidos. Casi dos años después, ese proyecto, que comenzó tras combinar su pasión por dicha práctica y la naturaleza, la llevó a ser la dueña de la mejor ruana de la provincia.

Miriam siempre tejió para sus conocidos. Para algún hijo, algún familiar o alguna amiga. “Toda la vida tejí”, manifestó en diálogo con Tiempo de San Juan sobre esta pasión, heredada de su abuela. Por este motivo, dejó de lamentarse y empezar este emprendimiento, llamado Suyai –significa esperanza en lengua mapuche-.

cd6b863a-1f73-4da3-873c-3e3224ec118f.jpg El telar de Miriam. El "tallercito" lo tiene en una pieza de su casa en el barrio Los Pinos de Chimbas.

Rodríguez, quien reside en el barrio Los Pinos de Chimbas y también trabaja en una escuela cercana a su casa, comenzó con este emprendimiento. Probando algunas técnicas, ocurrió un error. “Colé mal un tinte en el que utilizó cáscaras de cebolla”, expresó. Pero, como no hay mal que por bien no venga, ese “error” le sirvió para considerar otra línea de sus productos.

De esas pruebas también nació dentro Alumbra, una cápsula de Suyai. ¿Por qué este nombre? Según Miriam, las prendas les pedían a gritos cambiar las denominaciones de los diversos productos. En este caso, Alumbra se trata del alumbre, unos mordientes para los tintes naturales, que está relacionado con la luz y brinda brillo a las prendas.

Miriam confecciona sus prendas con productos como la cochinilla, jarilla, cáscaras de cebolla y eucalyptus cinérea.

Mientras tanto, su emprendimiento daba pequeños pasos. Rodríguez comenzó algunas capacitaciones con colegas de Buenos Aires, México, Chile y Australia y sus ruanas empezaban a tomar forma.

Pese a esta situación, vender sus productos era una dificultad. “Hace dos años trabajo con ecoprint y no podía venderlo”, confesó. Pero, y por tercera vez en estos años, no hay mal que por bien no venga.

Llegó el premio…

A fines de agosto, Miriam se presentó al concurso de la Mejor Ruana de San Juan. Su premio mayor ya lo consiguió: ganar experiencia y conocer más de sus colegas. Pero el trofeo fue más grande todavía.

“Realmente no me lo esperaba. Para mí fue una sorpresa y muy inesperado. Yo únicamente me presenté para mostrar mis productos”, dijo. “Realmente no me lo esperaba. Para mí fue una sorpresa y muy inesperado. Yo únicamente me presenté para mostrar mis productos”, dijo.

Tras la consagración, le confesaron: “¿Sabés por qué ganaste? Por las hojitas y por utilizar elementos autóctonos”.

Como persona de fe, Miriam se considera una bendecida por parte de Dios, pero también agradeció al proyecto Hilar. “Me dio un cambio muy grande en mi vida”, contó.

Volver a las raíces

Es el principal propósito de sus productos. Cuando habla de las raíces, habla de los antepasados y de los elementos provenientes de la tierra.

“No es lo mismo una lana de llama o cabra a una sintética. Esto es mucho más sano y cuida el medio ambiente y la piel. Si se desgasta, vuelve a la tierra”, afirmó.

Sobre dicha situación, recordó una anécdota en la última Fiesta Nacional del Sol. El día sábado, noche suspendida por la intensa lluvia, únicamente se mojó una sola prenda confeccionada por Rodríguez. “Son fibras proteicas y, como consecuencia, el agua resbala”, justificó.