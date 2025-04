Melisa Trad, la sanjuanina y corresponsal de guerra que lucha por las historias completas

"Un poco me molesta que lo internacional a veces se convierta en estas personas que desde la comodidad de sus sillones opinan del mundo. Yo siempre quise ser corresponsal porque creo que uno no puede hablar de los acontecimientos que afectan al mundo sin hablar con las personas que son atravesadas por esos acontecimientos. A mí me gusta mucho ese rol del corresponsal, me gusta mucho hablar con la gente, entender cuál es el sentir de un pueblo, qué es lo que pasa en los lugares a los que voy". Así describe Melisa Trad una de sus mayores pasiones y su singular forma de vida, como sanjuanina que se dedica al periodismo free lance y viaja por el mundo en rol de corresponsal, incluso de guerra. Viviendo de cerca el conflicto entre Palestina e Israel, fue de las primeras repatriadas cuando estalló todo en octubre de 2023.

Aunque de chica decía que quería ser abogada, a la par hacía radio en la escuela sin saber que sería signada por ese rumbo. "Mi niñez fue re linda. La verdad que nunca hubiese elegido el camino profesional de mi papá, porque nunca me interpeló la ingeniería. Tampoco el campo de mi mamá, que es arquitecta, pero de todas maneras mi niñez y ellos sí tuvieron una influencia un poco en el camino profesional que elegí, porque de todas maneras en mi casa siempre estuvo prendido el noticiero, se almorzaba, se cenaba con las noticias, entonces siempre estuve como expuesta al periodismo de alguna manera y los fines de semana también había un programa de política internacional que me gustaba mucho", cuenta.

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.53.37.jpeg

Y la segunda gran influencia en su elección de carrera fue el Central Universitario. "Me abrió las puertas a una experiencia que me cambió la vida, que fue conducir desde muy chiquita, desde que tenía 11 años, el programa de radio del Colegio Central en Radio Universidad, en donde estuve todos los años que estuve en la secundaria, hasta que crecí, estuve ahí conduciendo ese programa con otros compañeros, y tuve esa experiencia, la de estar frente a un micrófono, la de conocer a periodistas más grandes", recuerda.

Se recibió de Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de San Juan y después obtuvo una beca de la Unión Europea para estudiar la Maestría Internacional en Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos con especialidad en temas de Conflictos internacionales. Fueron dos años estudiando en tres universidades europeas: Universidad de Glasgow (Reino Unido), Dublin City University (Irlanda) y Charles University (República Checa) y de ahí no paró más. Trabajó seis años en una revista gremial, dos años en el que era el diario de segunda mayor tirada de la provincia y condujo el programa de la mañana de Radio Nacional durante la pandemia.

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.53.02 (2).jpeg

Desde entonces trabaja como corresponsal y periodista freelance. En San Juan escribo para La Mecha y está a cargo de la columna de internacionales del famoso programa de Quique Pesoa, El Desconcierto, que se emite desde Córdoba a todas las radios del país. Además, colabora en otros medios de Argentina, Estados Unidos y Colombia. Hace poco empezó a escribir para More to Her Story, un medio internacional enfocado en contar las historias de niñas y mujeres en todo el mundo.

También el Colegio Central Universitario de alguna manera influyó en ella para que enfocara su periodismo en las relaciones internacionales. "Fue una materia dictada por la profe Cristina Hevilla, que era la vicedirectora del colegio, la materia se llamaba Introducción al Mundo Actual, IMA, y era básicamente nuestra ventana al mundo. Yo creo que la profe Cristina nos tomaba lección a ver si habíamos leído los diarios de lo que estaba pasando, y a mí eso me interpeló mucho, que no estuviésemos hablando solamente de cosas como lejanas, sino que de alguna manera uno tenía que entender lo que estaba pasando en ese momento", valora.

Su plan a futuro es "tratar de hacer de su rol de corresponsal una vida sostenible. Porque me parece importante seguir haciéndolo pero las y los periodistas sabemos lo difícil que es sostener una profesión que está absolutamente precarizada. Me gustaría embarcarme en proyectos más grandes y eventualmente escribir un libro porque a veces es muy difícil reducir tanta cosa a un artículo de cierta cantidad de caracteres o a un video de cierta cantidad de minutos. Espero que para ese entonces todavía haya gente que disfrute de leer y leer periodismo específicamente", se entusiasma.

Viajando y contando desde el lugar

"A mí siempre me gustó mucho viajar. Viajo sola desde que tengo 19, 20 años, que fue como mi primer viaje grande sola, que tuve una beca. Y desde el 2018 con una pausa obviamente en el año de la pandemia, pero desde el 2018 en general estoy moviéndome a tiempo completo por distintos países, en general casi siempre gracias a becas. Yo las aprovecho para quedarme en los lugares y poder reportar desde ahí. Porque básicamente siempre me pasó que siempre me gustó lo internacional", destaca.

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.54.32.jpeg

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.54.31.jpeg

Ama ser corresponsal, toparse en directo con lo que va a contar. Hoy se apoya en las redes sociales para mostrar su propia visión de lo que experimenta en diferentes lugares del mundo. "En las redes sociales puedo comunicar un poco sin filtro lo que quiero comunicar. Me gusta mostrar los lugares a los que viajo, pero no solamente en términos culturales o qué hay para hacer, sino tratar de entender cuáles son los dolores de un pueblo, cuál es la situación actual. Creo que eso de alguna manera nos ayuda también a entender nuestro propio lugar en el mundo", analiza.

Especialista en el conflicto entre Israel y Palestina

En octubre de 2023, Melisa estaba en Palestina y fue parte del primer contingente que volvió a Argentina en el plan "Regreso Seguro". Sobre ese momento recuerda que "la verdad que fue muy fuerte porque yo era la única argentina que venía del lado palestino. Todos los argentinos que fueron evacuados en el operativo que montó el gobierno argentino para darle seguridad a sus ciudadanos después de lo que fue el ataque de Hamas del 7 de octubre y todo lo que vino después, todas esas personas estaban del lado israelí, nunca habían pisado territorio palestino y me pasaba que obviamente en un contexto de mucha tristeza y de gente con miedo y demás por lo que había pasado y porque obviamente en ese momento no sabíamos qué iba a pasar".

Para ella, fue "muy injusta la narrativa que se montaba alrededor de todo esto, desde las mismas personas con las que compartí el avión humanitario hasta llegar a la Argentina, pasar un poco por los medios de comunicación contando mi lado de la historia, que además me parece importante resaltar que yo soy una persona dedicada al periodismo, soy una persona dedicada a la política internacional y sobre todo dedicada a este conflicto hace muchos años y yo había pasado siete meses ahí antes de que ocurriera el ataque de Hamas, entonces hay una especie de sensación de mucha frustración cuando la Argentina tiene una línea tan clara en relación a lo que considera sobre ese conflicto, un país que pone primero los lazos religiosos de la comunidad de la Argentina antes que la denuncia de violaciones a derechos humanos básicos, que es lo que estamos viendo en este momento con el genocidio israelí en Gaza".

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.51.44.jpeg

Su mensaje es claro: "Me parece que la gente se encegueció muchísimo en su dolor y eso es legítimo pero bueno hay un punto en el que uno también se tiene que hacer cargo de lo que está pasando y de tratar de entender la historia completa".

Melisa analiza que "pareciera que la historia de ese conflicto empezó el 7 de octubre, como si antes no hubiese nada y de repente el 7 de octubre ocurrió una tragedia para la comunidad israelí y la realidad es que no. Hablamos de décadas de ocupación israelí sobre el pueblo palestino y por eso para mí es tan importante estar ahí, ver las cosas porque yo había estudiado el conflicto antes de ir por primera vez. Fui por primera vez a Palestina hace 10 años más o menos y yo fui sabiendo de qué se trataba el conflicto, yo fui entendiendo ciertas características de las reglas, de cómo funcionan las cosas. Y sin embargo estar ahí me pegó una cachetada porque no es lo mismo hablar de un conflicto donde además la gente cree erróneamente que son simplemente dos pueblos peleando por algo en igualdad de condiciones. Y no es así".

Sobre su rica experiencia en Palestina, cuenta que "cuando uno está ahí experimenta miles de cosas como por ejemplo que una persona que nació en Jerusalén no pueda ir a Jerusalén porque Israel no le permite ir o que yo como turista con una visa de turista tenga muchos más privilegios y derechos que una persona que nació ahí. Me ha pasado incluso uno para pasar de Ramallah que era la ciudad donde yo vivía en Palestina a Jerusalén o para ir a Israel uno cruza por checkpoints militares donde se suben unos soldados absolutamente armados que maltratan a toda la población palestina, me ha pasado a ver cómo le gritan a una señora que quiere pasar con su bolsa de naranjas. La ocupación es eso, la ocupación israelí no es solamente los momentos de mucha violencia y en este momento lo más grave que estamos viendo es que es un genocidio directamente".

¿Volvería a Palestina? "Sí, la respuesta es sí, en algún momento seguramente voy a volver". Y agrega: "Porque hay una historia que contar ahí todavía. Y hoy más que nunca probablemente. Aprovechando que al mundo de repente le interesó qué pasaba en esa parte de la Tierra".

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.52.17.jpeg

Desde donde esté, sigue muy de cerca el conflicto. "Tengo todavía contacto con gente muy relacionada a este tema y gente que vive allá. Y la verdad que a mí me toca todos los días ver imágenes espantosas, lo voy a decir con este nivel de ser explícita, pero yo creo que uno no se olvida más de ver cuando uno ve una imagen de un niño decapitado. Y esas son las imágenes que están llegando de Gaza".

Melisa es una voz autorizada para analizar cómo se puede terminar con esta guerra, si es que se puede. "Lamentablemente hablar de la salida de un conflicto no siempre tiene que ver con hablar de negociaciones de paz y dos pueblos entendiéndose, ¿no? Me parece que en este momento lo que estamos viendo es, ya había una situación de ocupación del pueblo israelí sobre el pueblo palestino, es decir, un Estado que controlaba muchísimas cosas de la vida diaria en relación a Palestina. Lo que estamos viendo ahora es, para mí, un genocidio en la Franja de Gaza y lo que va a ser probablemente, o parece ser, un intento de anexión del gobierno israelí de la Franja de Gaza", analiza.

Para ella, "ya desde la creación del Estado de Israel implicó el desplazamiento de miles y miles y miles de familias palestinas a las que les robaron sus hogares, les robaron todo, porque Israel no creó su país en un desierto. Hay una falacia que se dice mucho que es que, en relación a la creación del Estado de Israel, que este era algo así como un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Eso es una falacia porque ahí existía gente, gente a la que le robaron sus casas y fueron desplazadas. Así que, sinceramente, ahora todo parece muy oscuro y dramático. No parece haber una solución en puerta".

Y detalla: "lo que estamos viendo es que nadie puede parar el genocidio. A pesar de que hemos tenido breves momentos de intentos, no de paz, pero de acuerdos de cese al fuego, esos acuerdos han sido muy endebles, se han terminado rompiendo, y lo peor es que los medios argentinos siguen diciendo que es culpa de Hamás, cuando en realidad hace mucho rato que Hamás ha planteado estar dispuesto a entregar a todos los rehenes israelíes, a cambio de que Israel pare con la masacre y se retire de Gaza. Y, sin embargo, eso parece, para Israel, sigue siendo más importante asediar al pueblo palestino. Cuando digo pueblo palestino, no estamos hablando de Hamás. Está bombardeando a familias, a niños, mujeres, hombres. Y para Israel evidentemente, sigue siendo más importante eso que incluso la seguridad de sus propios ciudadanos israelíes que están todavía en cautiverio en Gaza. Eso no significa que en el futuro no pueda haber un acuerdo de paz. Pero en este momento parece muy difícil de ver".

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.52.16 (1).jpeg

¿Está bueno ser corresponsal de guerra?

"Si me preguntan sobre ser corresponsal de guerra creo que suena romántica la idea hasta que por primera vez te pasan aviones de guerra por encima. Y creo que ahí uno termina de decidir si realmente es algo que puede hacer y que tiene ganas de hacer. Pero sí creo que el mundo es muy injusto con las y los corresponsales de guerra que sacrifican sus vidas literalmente y el día de mañana cuando pasa algo, porque es la realidad muchos y muchas han perdido la vida eligiendo ese rol, el día de mañana terminan siendo un número un nombre que importa hoy y mañana ya no. Entonces creo que está bueno ser muy conscientes sobre sobre ese rol y sobre todo respetar mucho el laburo de quienes hoy en día lo hacen", reflexiona.

Cuenta que hoy en día en Gaza Israel tiene prohibido el ingreso de periodistas nadie puede ir a ver qué están haciendo de primera mano para contarlo al resto del mundo y son las y los periodistas de la propia Gaza quienes están contando desde ahí. "Israel ha asesinado a más periodistas en un año y medio que la mayoría de los conflictos en hace más de 30 años".

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.53.02 (1).jpeg

El consejo para los comunicadores que recién arrancan

"Primero que nada me parece que uno cualquier cosa que encaren la vida lo tiene que hacer con pasión y me parece que si no te apasiona esto no es por acá, directamente porque es un camino de muchas renuncias, un camino de muchos sacrificios y que la verdad que si uno no está apasionado por esto si uno no cree que hay como un fin ulterior en hacer periodismo, que el periodismo realmente puede transformar las sociedades puede impactar incluso las políticas públicas, me parece que si uno no se para desde ahí, no sé qué mucho sentido tiene, yo haría otra cosa", deja como consejo a los periodistas que recién empiezan.

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.53.03.jpeg

"En segundo lugar me parece que es muy importante sobre todo para las y los jóvenes cosas que me hubiese gustado que me dijeran a mí cuando empecé en la carrera. Que uno tiene que aprender a poner límites sobre todo siendo joven sobre todo siendo mujer, porque si no las empresas periodísticas y el contexto nos termina comiendo. Me parece que hay una necesidad muy fuerte en estos tiempos donde todo tiende hacia el individualismo, hacia el salvesé quién pueda y creo que la salida es colectiva o no es", sostiene.

También apunta que "es muy importante profesionalizar el periodismo, la importancia de estudiar de elegir los caminos que sean pero formarse y entender que hacer periodismo. No solamente saber leer y escribir sino que hay toda una cuestión detrás para tratar de mejorar la calidad del periodismo que hacemos en San Juan y en la Argentina toda".

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.53.02.jpeg

Trabajando con Quique Pesoa

Melisa habló con admiración y cariño del legendario Enrique "Quique" Pesoa, con quien trabaja en el éter. "La verdad que para mí es un absoluto honor hacer radio con Quique. La primera vez que hablamos, él me entrevistó. Él tenía un programa que, si mal no recuerdo, se llamaba Estudio País en Radio Nacional y básicamente iba llamando a periodistas de Radio Nacional de distintas provincias. Y cuando me tocó a mí, en vez de introducirme como, bueno nada, de una manera aburrida o de la manera que en general se hace, como con toda la formalidad, Quique empezó como a narrar un viaje en el cual llegaba a San Juan y se puso a cantar Sanjuanina de Sol. Y bueno, ese fue como mi primer encuentro radial con Quique", dice.

"Para mí fue una maravilla porque fue sentir que yo, que soy de otra generación, que Quique me podía conectar con esa radio de antes, con esa radio que tenía mucho del radioteatro, con esa radio que no tenía nada que ver con lo que hoy es el streaming. Y para mí Quique es un animal de radio, es una persona con muchísimo talento, súper creativa, con quien realmente yo me siento muy alineada en términos de valores también. Y yo aprendo muchísimo a hacer radio con Quique, así que es un honor que me siga llamando para hacer la columna internacional de su programa", concluye.