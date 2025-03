Lucas Aguirre, una vida hecha a puros trazos

“Había un dibujo animado que es fundamental en mi vida y que se llama Robotech. Me acuerdo estar sentado frente al televisor a las seis de la tarde, con un cuaderno de apuntes en blanco y una lapicera. Me encantaba esa serie animada. Y cuando iban a los comerciales, yo me ponía a dibujar y a copiar esos dibujos. Después lo llevaba a la escuela y mis compañeros quedaban fascinados”, cuenta Lucas.

image.png Uno de sus dibujos con lapicera de 1998.

En ese entonces cursaba el sexto grado de una escuela primaria de Caucete. Ahí supo que el dibujo era su pasión y una veta que con los años explotaría al máximo. Como un juego, en esos años empezó a vender esos primeros dibujos futuristas a sus compañeritos del colegio y con las monedas que juntaba compraba las revistas de esa serie.

Su mamá lo motivó a cultivar ese gusto por el dibujo. Ella le compró las primeras revistas de los cursos a distancias para aprender a dibujar. “Eran como enciclopedias que recibías por correo mensualmente. Así, uno armaba un bagaje de conocimiento y la técnica para hacer un cómic o de cómo hacer un rostro. De más grande empecé a ir a talleres concretos de dibujo, donde veía cosas específicas”.

image.png Su primer dibujo digital, 2008.

Su fama de dibujante lo llevó, con 16 años, a realizar una exposición junto con la Municipalidad de Caucete sobre caricaturas de personalidades del departamento. Un año después trabajó con un grupo de ilustradores en Enciclochicos, un suplemento infantil que salía con la publicación del diario Los Andes de Mendoza.

Aunque no le gusta encasillarse, afirma: “A mí me gusta mucho la palabra ilustrador, porque la palabra ilustrador implica comunicación. Es como diferente al dibujante. El dibujante tiene la libertad de hacer algo que él quiere, y si eso se interpreta, comunica o no, no es su problema. El ilustrador tiene la necesidad de comunicar algo. Esa es una gran diferencia”.

image.png "La educación es libertad", una caricatura de 2024.

Lucas Aguirre pasó por la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencia Sociales de la UNSJ. En 2004 participó en la realización del corto La Mezcla, un comic que relata la historia de un científico sanjuanino de la vitivinicultura que viaja al futuro. Ese trabajo obtuvo el segundo premio en el concurso nacional de cortos organizado por el canal TELEFE y eso lo terminó de consolidar profesionalmente.

También cursó la carrera de diseño en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. “A mí siempre me sedujo mucho esto de la tecnología inmersiva, de cómo algo que nace en un papel, de repente puede cobrar vida. Por eso creo que es importante el estudio y la práctica. Siempre he estado abierto a los talleres, a la información, a aprovechar todos los recursos tecnológicos y todas las plataformas”, explica el ilustrador que alcanzó los cincuenta años.

image.png Retrato de Martina Chapanay, premio Consejo Federal de Cultura.

En su carrera como ilustrador realizó obras para instituciones como la Cámara de Diputados de San Juan, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia y el municipio de la ciudad Capital. Uno de esos trabajos fue el primer mural interactivo del dinosaurio Ingentia Prima, una figura de 15 metros de alto ubicada en una de las paredes de la escuela Boero en calle Rioja, en Capital, que combina técnicas analógicas de imágenes anaglifo con filtros de realidad virtual. Otra puesta reconocida fue la ilustración de “Martina Chapanay”, premiada en 2022 por el Consejo Federal de Cultura de la Nación.

En el ámbito privado trabajó en ilustraciones para medios locales y comercios sanjuaninos. Es delegado y dirige la sede local de ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina). Justamente a través de esta institución y por iniciativa de sus integrantes hoy dictan la Diplomatura de Extensión Universitaria en Ilustración en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

image.png Lucas junto a los alumnos de la primera diplomatura en ilustración.

Éste va a hacer el segundo año que dictan esta diplomatura única en Argentina y todavía se encuentran habilitadas las inscripciones. “Es una oferta educativa interesante, donde vas a conocer estilos, técnicas y soportes que te permiten comunicar a partir de la ilustración. La formación que nosotros te damos es como bastante abierta porque hay mucha gente que tiene muchos estilos, pero no sabe comunicarlo”.

Así como cuando era niño y le gustaba jugar imaginariamente con sus trazos, con los años Lucas Aguirre hizo realidad todos sus sueños a través del dibujo y sus ilustraciones. Ahora trabaja en el proyecto de otra diplomatura, pero en la Facultad de Ciencias Exactas para colaborar con las recreaciones de las investigaciones de los geógrafos, biólogos y astrónomos de la Universidad Nacional de San Juan.