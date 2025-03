Quién es el "Negro" Jaime, muralista sanjuanino, defensor de los derechos humanos y herrero que generó confusión por su Falcon verde

jaime collado herrero.jpg

"Yo siempre voy a las marchas y lo dejo siempre en el mismo lugar. Que yo tenga un Falcon no significa que soy un facho, lo tengo hace 14 años. Es mi segundo auto, lo compré y lo fui manteniendo", explicó Jaime en una nota con Tiempo de San Juan.

El Falcon llamo la atención de quienes estaban en la marcha y muchos creyeron que había sido estacionado ahí para provocar a los manifestantes.

El herrero ha vivido cientos de situaciones relacionadas con su auto y, por eso, le puso calcos con el símbolo de las Abuelas de Plaza de Mayo, que indican: "Mi Falcon no tuvo la culpa de nada. Nunca más". Pero la postura de Jaime con respecto a la última dictadura militar y los derechos humanos va mucho más allá de una declaración de principios. Él se compromete y trabaja con grandes y chicos en situación de vulnerabilidad. Formó y sigue formando parte de distintas movidas solidarias de la provincia.

"Empecé a trabajar con las inundaciones de Media Agua, con una agrupación que se llamaba 'Por una sonrisa'. Juntamos un grupo lindo de chicos y chicas, algunos daban educación, otros alimentos y después también seguimos trabajando en un baldío al lado del barrio San Martín. Nos metimos y dábamos clases de murga, de muralismo, yo mismo pinté ahí un mural. Cosas para la gente", relató.

El "Negro" aseguró que no tiene banderas políticas, pero que también está muy lejos de reivindicar la dictadura militar. Más bien está en el polo opuesto.

El día de la marcha, Jaime fue junto a su esposa y sus dos hijos. Dejaron el Falcon estacionado en Ignacio de la Roza y Mendoza y muy rápido se armó tumulto. Es que hay quienes lo conocen y saben quién es el "Negro", pero también había muchos que no y lo increparon porque consideraron que la presencia del vehículo símbolo de la dictadura militar era una provocación.

"Yo estaba al lado del Falcon porque entiendo que alguien podía llegar a preguntar. Después de que les expliqué entendieron todos. Un expreso político, un hombre grande, se me acercó, le expliqué y me felicitó. Yo conozco a mucha gente de los sindicatos y de la movida y ellos me conocen a mí, pero hay mucha gente nueva y es totalmente entendible la reacción. Por eso salí a dar explicaciones, por si alguien se sintió ofendido", dijo.

Jaime tiene un Falcon porque forma parte de un club de sanjuaninos fanáticos de ese modelo de Ford, que se llama Fana Falcon. Es justamente con ese grupo de fanáticos del auto que ahora están haciendo una colecta para llevar a las familias de Jáchal que se inundaron con la última tormenta. "Este viernes saldría un camión con donaciones", explicó.

Un dato de color sobre el Falcon de Jaime

"Mi Falcon es del 90', no tiene nada que ver con el verde que se usaba en ese tiempo, pero entiendo que es un símbolo jodido", aclaró el herrero.

En el Palomar, el "Negro" junto a otros artistas, pintó un mural en honor a las Abuelas de Plaza de Mayo. La pintura es de un árbol que tiene pañuelos blancos en los extremos, con la leyenda "Plantamos Memoria".

"Desde el momento en que una persona de la Asociación Hijos se comunicó conmigo y me dijo que me comprendía y que estaba todo bien, yo ahí me quedé tranquilo", cerro el "Negro", que ya aclaró que piensa seguir yendo a las marchas del 24 de marzo pero "sin el Falcon".