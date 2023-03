Juan "Corazón" Reinoso, el albañil que corrió dos veces la Vuelta a San Juan

"A mí me gustaba andar por la ruta y empecé a ver los ciclistas que salían a entrenar y los perseguía", contó a Tiempo de San Juan.

Fue así que Juan descubrió su amor por el ciclismo de ruta, porque se dio cuenta que pronto, con mucho entrenamiento, alcanzaba a levantar velocidades similares a esos deportistas que veía pasar por la ruta.

juan corazón reinoso 2.jpg

Para poder mantener a sus cinco hijos, Juan comenzó a trabajar como albañil a los 18 años pero nunca dejó de practicar deportes. Por eso, en el ambiente lo conocen como Juan "Corazón" Reinoso. Es que sus compañeros de la construcción no pueden creer que después de haber trabajado durante horas en una obra, todavía le queden energías para subirse a la bici y salir a pedalear.

juan corazón reinoso 4.jpg Algunos de los trabajos hechos por Juan "Corazón" Reinoso.

"Por eso me pusieron Juan Corazón, por la pasión que le pongo al ciclismo", reconoció.

Además de ser albañil, Juan es electricista y plomero. Además asegura que cumple siempre con sus trabajos porque "así después te recomiendan".

Desde que comenzó a pedalear, Juan "Corazón" ya participó dos veces de la Vuelta a San Juan en la categoría Máster C, que es para pedaleros entre los 50 y los 60 años.

"Todo me lo pago yo con mis trabajos de albañilería, plomería y electricidad. Además auto no tengo, voy a todos lados en la bici", aseguró.

Otra de las pasiones del albañil rawsino es el arbitraje y también se dedica a eso desde que tiene 18 años. "He tenido algunos roces en la cancha siempre pasa pero si uno hace las cosas bien entonces no va a haber tantos jugadores que te protesten", explicó.

juan corazón reinoso 3.jpg

Para poder prepararse para la Vuelta a San Juan, el deportista es muy sincero con sus clientes. "Un mes antes de la vuelta par de trabajar para entrenar porque son cuatro etapas muy duras. Hablo con los clientes y me aguantan. Al otro día de la vuelta ya estoy trabajando de nuevo", sostuvo. Sobre su futuro en las rutas, Juan "Corazón" está muy seguro: "Pienso participar en la Vuelta hasta que la velocidad me quite la vida".