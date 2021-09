Tivani, sobre la polémica por al accidente mortal de Naranjo: "Uno va al límite y no mide las consecuencias"

Era su amigo y compinche en la ruta. En la Agrupación Virgen de Fátima habían conformado un team exitoso, con decenas de podios y viajes compartidos. Pero la tragedia de este último fin de semana en Mendoza lo marcó para siempre y no solo él, sino al ciclismo sanjuanino en general. "Estamos pasando por un momento difícil. La noticia nos pegado muy fuerte. Uno por ahí no lo quiere aceptar. Son muchos momentos compartidos. Ahora íbamos a ser rivales y charlábamos con el equipo sobre cómo le íbamos a ganar al panzón, como le decíamos", señaló de antemano Nicolás Tivani, íntimo de Nicolás Naranjo.

Al ciclista de La Bebida lo despidieron este martes como a un campeón. No faltaron los aplausos ni los campanazos para uno de los sprinter más querido del ambiente. "Es difícil pensar que no lo vamos a tener más en el pelotón y en los entrenamientos. Son muchas cosas las que compartimos con él. Era parte de mi familia, del equipo, de las juntadas", comentó el ciclista piquetero en una entrevista especial para Paren las Rotativas.

Tivani y Naranjo fueron compañeros en la Agrupación Virgen de Fátima hasta hace un par de semanas, cuando el ciclista de La Bebida decidió dejar el equipo chimbero para unirse a las filas de Puertas de Cuyo. "En el último Giro del Sol trabajamos para él. Confiábamos en su velocidad y categoría, nunca defraudaba. Una pinchada lo quitó de la competencia, por eso después le dedicamos el triunfo a él. Era un corredor que siempre iba al frente", agregó.

El ciclista pocitano, consultado por el periodista, también se refirió al accidente que provocó la muerte de Naranjo. Oficialmente se sabe que cayó junto a otros tres pedaleros cuando se disputaba la prueba de Eliminación, en el velódromo de Mendoza. Sin embargo, en las últimas horas surgió un interrogante sobre si hubo mala intención en la competencia. Uno de los pedaleros que participó de la prueba hizo una fuerte revelación a Tiempo de San Juan: aseguró que un colega "hizo una maniobra fea" que provocó que Naranjo saliera despedido. El testigo no quiere hablar.

"Nadie va con la intención de matar a una persona o que sufra lesiones graves. Por ahí uno va al límite y no mide las consecuencias, más en los sprint o pruebas como la del sábado, que son muy complicadas. No entiende por qué esa prueba que siempre va primero fue al último, no sé si es el destino o la vida", arrancó diciendo Tivani.

Y agregó: "Uno va al límite y no se da cuenta de las cosas. Nos tenemos que poner de acuerdo y no esperar que pase lo que pasó. Si alguien ve un movimiento raro, pegarle un chirlo en la espalda. No se trata de una competencia de vida o muerte, es una competencia. Hay que aprender a disfrutar cada momento, disfrutar de la competencia".