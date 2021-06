Ataque de furia del camionero: dos sanjuaninos se salvaron de milagro y contaron qué pasó

Un camionero de Media Agua tristemente fue noticia nacional cuando chocó el auto de otra persona reiteradas veces. Además, en las imágenes que fueron virales, se puede ver el momento exacto donde unos sanjuaninos se salvan de milagro de no ser atropellados por el vehículo de gran porte. El hecho sucedió la madrugada del jueves pasado a eso de la 1:30, según informó la policía. El camionero que terminó detenido fue Gabriel García, de 52 años, y tiene antecedentes de violencia y una prohibición de acercamiento a su ex. Y los que corrieron el riesgo de muerte, fueron Ángel Grimalt, que trabaja como empleado en la estación de servicios de MAYPF; Antonello Ibaceta que dijo estar haciendo un transacción económica con el dueño del auto Corsa y un tal Eugenio Vargas, que es el propietario del rodado que sufrió los daños y que casualmente, lleva el mismo nombre de la popular calle de Sarmiento. Lo cierto es que este último se llama Alejandro González y es medianamente conocido en la zona porque atiene un puesto de comida a costado de Ruta 40.

Previamente, al hecho que quedó filmado, se habría producido un violento cruce entre García, su ex pareja y González en la casa de la mujer. La señora fue la única que quiso denunciar lo sucedido y dijo en sede judicial que García se puso furioso, tomó un cuchillo y quiso atacarlos. Ella se interpuso y fue entonces que él supuestamente la agredió a golpes y amenazó con matarlos.

Siguiendo la misma versión, después el camionero salió de la vivienda muy alterado y buscó su camión Mercedes Benz. En eso vio el auto Chevrolet Corsa que González acostumbraba a dejar en la estación de servicio por una supuesta inseguridad. Y fue ahí que embistió con furia al rodado y casi lesiona a varios peatones. Se ensañó. Porque tras el primer impacto, dio la vuelta y siguió chocándolo dos veces más hasta dejarlo destrozado. Después ni se bajó y directamente se marchó.

Por otra parte, Antonello Ibaceta afirmó que previó al hecho, estaba con González por permutar su camioneta. "Con el dueño del coche estábamos por cerrar trato por la camioneta Rastrojero que yo poseo y en ese momento se acerca el dueño del auto a hacer trato conmigo, y bueno viene García con el camión y pasa el accidente", afirmó. La intención, según contó el joven, era también comprar el auto Corsa, pero al ver lo que sucedió, rápidamente cambió de padecer. "Estaba por comprarlo unos minutos antes que pasara", dijo en el siguiente video de Paren las Rotativas:

¿Cómo sigue todo?

Fuentes policiales contaron que González no hizo la denuncia de lo ocurrido sino hasta el día siguiente. Y que acusó a García de agredirlo verbalmente. Por ese incidente se abrió una causa contravencional.

La que sí denunció penalmente al camionero fue su ex pareja, quien concurrió a la Unidad Fiscal de Investigación del CAVIG. Ella relató todo lo que sucedió en esa noche y apuntó directamente contra su ex concubino, con el que está separada hace más de un año y medio, señalaron. Incluso, el camionero tenía una prohibición judicial de acercamiento a la señora, explicaron fuentes judiciales.

Por último, García sigue detenido desde el pasado lunes y el fiscal Ginsberg abrió una causa penal en su contra, y en principio, podría imputarle los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma –dos hechos-, lesiones leves, desobediencia a una orden judicial y daños.