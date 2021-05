Picante debate por la Ley de Alquileres: ¿equitativa o imposible de aplicar?

La Ley de Alquileres sigue siendo foco de debate. La misma establece que las actualizaciones sean anuales y no semestrales, la regulación de las expensas, que el contrato pase de dos a tres años y la obligatoriedad de registrar todos los contratos de alquiler por AFIP, entre otros. Pero hay uno de esos puntos que genera un quiebre entre los inquilinos y dueños de inmuebles, y tiene que ver con los aumentos.

Víctor Bazán, de la Asociación de Inquilinos, salió a bancar la ley y a pedir que el Estado intervenga para que la misma sea respetada. Pero Mauricio Turell, de la Cámara Inmobiliaria, explicó que por el contexto económico es difícil aplicarla. El tema generó un fuerte cruce de opiniones en el programa Paren las Rotativas, que se emite todos los martes por Canal 13.

“Lamentablemente alquila muchísima gente. Desde la democracia a la fecha no podemos coordinar un plan de vivienda, que ellos puedan acceder de manera práctica sin que se endeuden. Es una cantidad creciente la de los inquilinos, porque no tienen la capacidad de ahorro. Y no hay créditos y los que pueden acceder al terreno, se estacan ahí porque es cuesta arriba construir”, apuntó Turell.

Bazán, por su parte, señaló que los alquileres son “muy altos” y que todo es como consecuencia de "la dolarización de los inmuebles y pesificación de los ingresos. Después está la problemático por un un sueldo pacificado, que ni siquiera acompaña la inflación. Y después tenés una propiedad sobreevaluada”.

Y agregó que están trabajando para que la Ley de Alquileres pueda ser aplicada. “Es una de las leyes más equitativas de Sudamérica. No es difícil aplicarla, falta participación del Estado en aplicar la norma o difundirla. Por qué si los salarios aumentan una vez al año los alquileres deben aumentar dos veces en un mismo año”, dijo

Turell no coincidió con Bazán y apuntó que “la nueva ley se hace en un contexto económico que no es beneficioso. Con la inflación, es imposible. Cuando no tenés una economía que te dé cierta tranquilidad, es imposible que lleguemos a un acuerdo. A la semana de la nueva ley, oferta alquiler cayó notablemente. En una época de inflación acordar un monto a lo largo de un año es complicado”.