Gramajo le abre la puerta a su esposa para que lo suceda en la intendencia de Chimbas

La carrera por la Intendencia ya arrancó en Chimbas. En marzo pasado el diputado bloquista Andrés Chanampa sostuvo en Banda Ancha que le gustaría ser candidato a intendente en 2023 y ahora, Fabián Gramajo, quien conduce el departamento desde 2015, no descartó que su esposa Daniela Rodríguez juegue para ser su sucesora. En una entrevista con Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan), el funcionario habló sobre la renovación política en el departamento encabezada por "mujeres".

"Cuando se habla de renovación pienso en una cuestión de ideales, de pensamientos y trabajo, y hay muchas personas que le han dado y le dan mucho a Chimbas. Aparecen intendentes de los que hemos tomado lo bueno para construir sobre ello, aportando nuestra impronta. En este contexto hay un esquema con muchas gente y no hablo solo del PJ, sino también del radicalismo, cruzada y bloquismo", sostuvo el jefe comunal.

Gramajo, quien termina su mandato en 2023 no puede repetir candidatura porque ya fue reelecto, avisó que por ahora no piensa en ser candidato a Gobernador, e hizo hincapié en el fuerte rol del género femenino en la comuna chimbera. El intendente sostuvo que antes de que se aplicara la Ley de Cupo Femenino en San Juan, en el municipio ya había una amplia cartera de mujeres dirigentes: "Ellas llevan la delantera, por supuesto. En los momentos más difíciles, en lo familiar, social y demás, son las mujeres quienes se ponen todo al hombro y sacan lo que no tienen para salir adelante. Nosotros hicimos un gran trabajo y ya en el 2015 el 50% del Concejo estaba integrado por damas".

El intendente chimbero mencionó a Noelia Tortarola, la primera mujer en dirigir el Concejo Deliberante de Chimbas; Leonela Yúdica, la campeona del mundo que pasó del ring a la función pública, y Rodríguez, concejal y primera dama chimbera.

Consultado sobre si su esposa y madre de sus hijas podría sucederlo en la intendencia, Gramajo fue contundente y sostuvo que "es una posibilidad", aunque no descartó al resto. Es la primera vez que reconoce públicamente que Rodríguez, vicepresidenta del Partido Justicialista que conduce Sergio Uñac, puede ser candidata en 2023. "Es el tiempo de las mujeres, estoy orgulloso. Tienen un potencial tremendo", agregó.

Asistencia en Chimbas

En otra parte de la entrevista, el intendente sostuvo que durante la pandemia se asistió a casi 12 mil personas que están dentro de la informalidad laboral y representan un gran porcentaje de la población chimbera.

Gobernar en pandemia

Gramajo salió a respaldar al Gobierno nacional, pero manifestó que "hay cosas por corregir y discutir para mejorarlas". Evitó argumentar su postura y salió a cruzar a la oposición, señalando que "tampoco vemos soluciones de este sector". En este sentido destacó el diálogo entre los intendentes sanjuaninos, a partir del Acuerdo San Juan que impulsó la administración de Sergio Uñac: "Trabajamos con respeto, con la idea de sumar. A nivel nacional esto no ocurre y es un gran llamado a la reflexión".