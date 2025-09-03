miércoles 3 de septiembre 2025

Paren las Rotativas

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores

El empresario de medios pasó por el programa que conducen Sebastián Saharrea y Natalia Caballero en Tiempo Streaming. Dio su punto de vista sobre el quiebre entre Sergio Uñac y José Luis Gioja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El apellido Gioja volvió a estar en el centro del debate político sanjuanino. Esta vez, no por declaraciones del tres veces gobernador José Luis Gioja, sino por la voz de su hijo mayor, Gastón, empresario de medios, propietario de Telesol y Radio del Sur. Invitado a Paren las Rotativas, el programa de Sebastián Saharrea y Natalia Caballero en Tiempo Streaming, dejó frases fuertes sobre la relación entre su padre y el exgobernador Sergio Uñac.

Consultado sobre si hubo una traición política, fue categórico: “Traición es una palabra muy amplia y fuerte. Nosotros cuando decíamos traición, el José Luis nos decía que no usemos esa palabra. Se usa muy livianamente. Pero bueno, fue una época dura. No le pagó como correspondía, totalmente”.

Cabe recordar que el quiebre entre los dos dirigentes del Partido Justicialista sucedió durante finales del 2016 y principios del 2017, cuando arrancó la campaña para las elecciones legislativas nacionales.

En un tono más distendido, no descartó la chance de compartir un café con el exmandatario, aunque tampoco se lo notó muy convencido sobre las razones de la posible reunión. “No tengo problema. No sé si se daría o para qué, pero no tengo problema”, dijo.

Asimismo, el empresario también se refirió al costo personal de ser “un Gioja” durante la gobernación de Uñac. Según dijo, fue un momento "muy complicado" por la actitud del entonces gobernador Uñac. "Se encargó que esas diferencias (con Gioja) bajen al Gobierno y bajen para todos lados. No sé si intencionalmente o no, no importa, porque es tan obsecuente el ser humano con el poder que cuando no estás alineado, todos pegaban para donde el de arriba (Uñac) creía que debería pegar”, expresó.

Pese a ese escenario adverso, Gioja reconoció que esos años marcaron un salto en el crecimiento de su carrera empresarial. “Fue la época en que crecí más como empresario. Ganamos el Martín Fierro Federal al mejor noticiero (con Telesol)", manifestó. Es más, el mayor de los hijos del tres veces gobernador aseguró que "cuando el José Luis dejó de ser gobernador pude brillar un poquito más. Ahí fue cuando pude mostrarme un poco más y meterle más pila a lo que sé hacer”.

